Cela ne va pas rajeunir Kevin De Bruyne : le Diable Rouge, seul rescapé

Kevin De Bruyne et ses coéquipiers se préparent actuellement pour les rencontres amicales de la Belgique face aux États-Unis et au Mexique. Affronter les Américains sur leurs terres, le Diable Rouge est le seul présent dans le groupe à l'avoir déjà vécu.

Pour le meneur de jeu de 34 ans, ce voyage marque un retour en terrain connu, puisqu’il s’était déjà rendu aux États-Unis avec l’équipe nationale en 2013. À l’époque, sous Marc Wilmots, la Belgique s’était imposée 2-4 face aux États-Unis à Cleveland.

Kevin De Bruyne avait joué un rôle clé dans cette rencontre en délivrant ses deux premières passes décisives avec les Diables Rouges, sur des buts de Christian Benteke et Marouane Fellaini.

Kevin De Bruyne a déjà affronté les États-Unis en 2013

Aujourd’hui, Kevin De Bruyne est le seul joueur de cette sélection dans le groupe pour cette trève. Il représente ainsi le dernier vestige de cette génération qui allait ensuite devenir la fameuse "génération dorée". Son expérience doit désormais aider à encadrer la jeune relève.

Il reste toutefois encore quelques joueurs de cette époque actifs en club. Outre Romelu Lukaku, on retrouve notamment Simon Mignolet, Thorgan Hazard, Thomas Kaminski, Christian Benteke, Jelle Vossen et Maxime Lestienne, même si ce dernier est actuellement à la recherche d’un nouveau défi.

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Beaucoup d’autres noms de l’époque ont entre-temps raccroché les crampons. Certains sont restés dans le football comme entraîneurs, à l’image de Vincent Kompany au Bayern Munich, Thomas Vermaelen avec les U20 belges et Steven Defour.