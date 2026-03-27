Grosse inquiétude au Brésil : un cadre pourrait être absent un certain temps

Grosse inquiétude au Brésil : un cadre pourrait être absent un certain temps
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Raphinha est sorti à la mi-temps du match entre le Brésil et la France (1-2) ce jeudi soir. L'international brésilien est touché à la cuisse droite.

Au retour des vestiaires, Raphinha a été remplacé par Luiz Henrique. L'ailier du FC Barcelone ne s'est d'ailleurs pas montré étincelant dans ce premier acte. Lui espère désormais une chose, que sa blessure ne soit pas grave.

À moins de trois mois de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, le Brésilien ne veut surtout pas être contraint de s'éloigner des terrains pour une longue période, ce qui le forcerait à ne pas prendre part au tournoi. Son coéquipier en équipe nationale, Rodrygo, a récemment dû effacer ses ambitions à la Coupe du monde à cause d'une grave blessure.

Des examens ce vendredi

On est encore loin d'un tel scénario pour Raphinha. Le quotidien catalan Sport a précisé que des examens seront établis ce vendredi. La nature de ceux-ci est surtout de savoir s'il doit faire prématurément son retour à Barcelone ou s'il peut rester dans le groupe brésilien pour le prochain match amical.

Mercredi, le Brésil affrontera la Croatie. Les hommes de Carlo Ancelotti espèrent cette fois s'imposer après le résultat décevant face à la France (1-2).

Lire aussi… Pourquoi y a-t-il eu des "pauses fraîcheur" lors de Brésil-France alors qu'il ne faisait que 13 degrés ?
Cela inquiète évidemment aussi le FC Barcelone qui s'apprête à disputer les quarts de finale de la Ligue des champions. Le club catalan affrontera l'Atlético Madrid le 8 avril à domicile et le 14 en déplacement.

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