Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle avec les Diables Rouges et vole au secours de Romelu Lukaku

Kevin De Bruyne a pris la parole avant les matchs amicaux contre les USA et le Mexique. Le Diable Rouge a évoqué son avenir et la situation compliquée de Romelu Lukaku.

Actuellement aux États-Unis avec les Diables rouges, Kevin De Bruyne prépare les deux chocs amicaux contre les USA et le Mexique. À moins de trois mois du coup d'envoi de la Coupe du monde, l'ambiance est studieuse pour KDB et ses coéquipiers.

L'Euro comme dernier tournoi ?

Samedi soir, le premier test face aux Américains donnera le ton de cette préparation. En conférence de presse, le maestro belge a rassuré ses supporters sur son futur. "Je ne pense pas que je vais arrêter après la Coupe du monde", a-t-il confié, laissant entendre que l'histoire avec les Diables n'est pas encore terminée.

Un froid entre le Napoli et Lukaku

Mais Kevin De Bruyne a aussi été interrogé sur la situation de Romelu Lukaku, actuellement au cœur d'une polémique. "Il y a beaucoup de bruit à Naples. Lorsque quelque chose arrive, tout est amplifié. Je ne connais pas les détails, mais il est clair que la situation de Rom est compliquée."

De Bruyne a rappelé que son équipier revenait d'une période difficile. "Il a été blessé. J'espère que Romelu reviendra le plus tôt possible." Avant d'évoquer leurs parcours différents dans la revalidation après blessure.

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"Romelu et moi avons suivi un chemin différent après nos blessures. J'ai fait une réhabilitation complète en Belgique. Romelu c'était 50% à Anvers et 50% à Naples. Si vous avez deux visions différentes, c'est difficile de travailler ensemble. Il y avait des différences entre les deux visions. Pas idéal si vous voulez être en forme."