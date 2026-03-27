Les proches des Diables Rouges devront dépenser beaucoup d'argent pour suivre la Belgique

La fédération belge de football propose un programme de voyage officiel pour les familles et les amis des Diables Rouges lors de la Coupe du monde aux États-Unis. Les coûts s'avèrent particulièrement élevés.

La fédération a prévu un programme détaillé permettant aux joueurs de voir régulièrement leurs proches pendant le tournoi. C’est ce qui ressort de documents transmis à la sélection. Pour les membres de la famille et les amis souhaitant suivre l’équipe, un package officiel "Family & Friends" a été mis en place en collaboration avec une agence de voyage basée à Sint-Martens-Latem.

Le programme comprend les vols, les hôtels dans les trois villes hôtes ainsi que les déplacements locaux. Le prix pour l’ensemble du séjour, du 13 au 28 juin, s’élève à pas moins de 12.075 euros par personne, selon le Nieuwsblad.

Les billets de match ne sont pas inclus. Les joueurs disposent toutefois de quatre places gratuites par rencontre, mais les visiteurs supplémentaires doivent payer leur ticket. Les prix varient de 435 euros pour un match de groupe à 7.614 euros pour une finale.

Un frein financier

Dans l’entourage de plusieurs joueurs, on estime que les montants sont plus élevés que prévu. Pour des amis ou connaissances sans revenus issus du sport de haut niveau, le coût total reste particulièrement lourd.

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Même si personne n’est obligé d’opter pour cette formule, il est clair que la Coupe du monde aux États-Unis représente un investissement important pour les voyageurs. La combinaison de prix hôteliers élevés et d’une disponibilité limitée rend la situation encore plus compliquée.