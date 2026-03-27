Maxim De Cuyper heureux de retrouver les Diables Rouges : "Il y a une bonne ambiance dans le groupe"

Notre journaliste, Brandon Morren, a eu l'occasion d'échanger longuement avec Maxim De Cuyper à Atlanta, aux États-Unis. Le Diable Rouge s'est notamment exprimé sur son faible temps de jeu à Brighton et sur la trêve internationale actuellement en cours.

À Brighton, le latéral gauche a malheureusement perdu sa place de titulaire. Sur les derniers matchs, il s'est contenté de courtes entrées en jeu ou est resté sur le banc. Comment vit-il sa situation actuelle ? "Ces derniers temps, c’est vrai que je joue un peu moins. Mais pour moi, ça reste une saison réussie", nous a-t-il expliqué.

"Au début, je n’aurais jamais pensé jouer autant de matchs, donc je ne pense pas devoir m’en faire trop. J’ai eu pas mal de petits pépins physiques, ça a commencé quand je suis entré en collision avec les panneaux. Ensuite, j’ai longtemps eu des soucis au tendon d’Achille. Maintenant, tout est sous contrôle, je suis totalement en forme. J’ai encore une inflammation au tendon d’Achille, ce qui fait que je dois encore faire des exercices au gymnase au moins deux fois par semaine."

Le plus important pour lui n'est pas encore de disputer une rencontre entière : "Ce serait un miracle si je pouvais jouer 90 minutes maintenant. Je ne sais pas combien de minutes je pourrais tenir. Le plus important pour moi, c’est d’être disponible et de pouvoir suivre tous les entraînements. Il n’y a pas d’accord particulier avec le coach. On communique bien, donc ça aide."

La trêve internationale

La Belgique s'apprête à disputer deux matchs amicaux. D'abord face aux États-Unis ce samedi soir et ensuite contre le Mexique dans la nuit de mercredi. "J’ai hâte. Je suis vraiment content d’être ici, il y a aussi une bonne ambiance dans le groupe", a-t-il souligné.



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Il est ravi de disputer deux matchs amicaux aux États-Unis, malgré le long voyage. Il voit cela comme une bonne préparation : "Je trouve que c’est une bonne idée. Mes coéquipiers en Angleterre disaient déjà que c’était une belle initiative, et je pense pareil. Ça permet de voir à quelle vitesse on s’adapte au rythme, à la température, etc."