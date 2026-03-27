"Pourquoi ne pourrions-nous pas rêver ?" : Alexis Saelemaekers rêve de la Coupe du monde 2026

"Pourquoi ne pourrions-nous pas rêver ?" : Alexis Saelemaekers rêve de la Coupe du monde 2026
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Alexis Saelemaekers s'est confié sur sa concurrence chez les Diables Rouges, son excellente saison à l'AC Milan ou enocre le rêve des Diables Rouges de remporter la Coupe du monde 2026.

Le joueur de l'AC Milan s'est montré très clair : il ne prend rien pour acquis. Il veut toujours montrer qu'il a le niveau pour figurer dans la liste finale de Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026 : "La concurrence est énorme. Ce n’est pas parce que tu performes en club que tu joues automatiquement avec les Diables Rouges, il n’y a aucune garantie. Je peux vivre avec ça, mais cela ne m’empêche pas d’avoir l’ambition saine d’être aussi un joueur clé ici.

Je pense avoir le plus de chances comme ailier droit, c’est là que le sélectionneur me préfère. Ce stage est idéal pour marquer des points en vue du Mondial. Mon premier grand tournoi. C’est irréel."

L'international belge s'est exprimé à propos de Koni De Winter, son coéquipier en club. "Koni est un joueur exceptionnel", a-t-il directement expliqué. "C’est vrai qu’il a connu des moments plus compliqués avec l’équipe nationale, mais cela arrive à tout le monde. Nous pouvons avoir confiance, il fera aussi ses preuves avec les Diables Rouges. Il est vraiment fort."

Alexis Saelemaekers est plus que jamais épanoui à moins de trois mois du Mondial 2026 : "Je ne peux pas me plaindre. Après mes prêts à Bologne et à l’AS Roma, où j’ai gagné en maturité, il était crucial pour moi de devenir un titulaire à part entière à l’AC Milan dès cet été. C’est chose faite. Je ressens la confiance du coach et du club. Lorsqu’ils m’ont proposé une prolongation de contrat, je n’ai pas hésité. C’est même un contrat de cinq ans, jusqu’en 2031, ce qui n’est pas évident dans le football moderne. Je me sens vraiment chez moi à Milan."

L'ancien Anderlechtois a fait beaucoup de travail pour en arriver là où il en est aujourd'hui. "Je suis la preuve que le talent seul ne suffit pas pour réussir", a-t-il souligné. "J’ai fait des sacrifices, j’ai été récompensé. Et je n’ai pas l’intention de me relâcher."

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