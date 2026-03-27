Pourquoi y a-t-il eu des "pauses fraîcheur" lors de Brésil-France alors qu'il ne faisait que 13 degrés ?

Pourquoi y a-t-il eu des "pauses fraîcheur" lors de Brésil-France alors qu'il ne faisait que 13 degrés ?
Photo: © photonews

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Lors du match amical entre le Brésil et l'équipe de France, des "pauses fraîcheur" ont eu lieu alors que la température n'était pas caniculaire. Cela a été réalisé afin de préparer les joueurs au prochain Mondial.

La France s'est offert le Brésil en match amical ce jeudi soir (1-2). La rencontre s'est disputée aux États-Unis, plus précisément au Gillette Stadium de Foxborough.

Le choix de la destination n'est évidemment pas anodin, le prochain Mondial se disputant aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Pour son troisième match de groupe contre la Norvège, l'équipe de France jouera d'ailleurs dans ce stade.

Dans cette rencontre, le match a été coupé à chaque mi-temps après 22 minutes pour une durée de trois minutes. Cela a permis aux joueurs de s'hydrater et aux entraîneurs de rassembler leurs hommes pour donner des consignes. Cela sera aussi le cas lors du Mondial 2026, c'était donc l'occasion d'expérimenter cela malgré une température de seulement 13 degrés. 

Une aubaine pour les chaînes de télévision

La FIFA a mis en place pour la Coupe du monde 2026 des "pauses fraîcheur". Lors de chaque match, il y aura une coupure à la moitié de chaque mi-temps, et ce peu importe la température. De quoi permettre aux joueurs de se rafraîchir, mais surtout aux chaînes de télévision de placer des publicités.

Lire aussi… 🎥 La France s'offre le Brésil en match amical : le fil du match
Cette mesure fait déjà débat. Certains y voient une façon d’adapter le football aux codes du sport américain, où les interruptions sont fréquentes et intégrées au spectacle. D’autres estiment au contraire que ces "pauses fraîcheur", imposées quelle que soit la température, dénaturent le rythme naturel d’un match et répondent avant tout à des impératifs commerciaux.

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