Romelu Lukaku écarté du groupe de Naples ? Pour éviter ce scénario, il doit faire son retour au club

Naples a posé un ultimatum clair à Romelu Lukaku. Selon Sky Italia, l'attaquant belge doit être de retour en Italie au plus tard le 31 mars. Dans le cas contraire, il risque d'être écarté du groupe.

Romelu Lukaku s’est bien présenté cette semaine à Tubize avec les Diables Rouges, mais a immédiatement indiqué préférer ne pas se rendre aux États-Unis. Le long voyage et la perte de jours d’entraînement qui l’accompagne ont pesé dans la balance, même si le cœur du problème reste son état physique.

L’attaquant souffre toujours d’une blessure persistante à la cuisse. Celle-ci nécessite plus de temps que prévu initialement, ce qui pousse le buteur à poursuivre sa rééducation avec prudence. Il ne se sent pas encore prêt à réintégrer pleinement le groupe.

Naples avait pourtant demandé que Romelu Lukaku retourne à Naples après son court passage en sélection. Le club souhaitait y suivre de près sa récupération avec le staff médical et ajuster le programme si nécessaire.

Romelu Lukaku doit retourner à Naples sous peine de sanction

À la place, il a choisi de suivre un programme individuel en Belgique. Une décision qui passe très mal du côté du club italien. Selon La Gazzetta dello Sport, l’attaquant aurait ignoré certains accords, et des sanctions seraient envisagées.

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Le message venu d’Italie est désormais clair : si le Diable Rouge ne revient pas à temps à la reprise des entraînements, Naples interviendra. Une exclusion du groupe fait clairement partie des possibilités.