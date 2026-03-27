Rudi Garcia prend la parole sur le cas Lukaku et redistribue les cartes

Privé de cadres comme Lukaku ou Courtois aux USA, Rudi Garcia reste calme. Le coach belge en profite pour tester ses jeunes.

Rudi Garcia prépare les Diables rouges sous le soleil d'Atlanta. La Belgique va d'abord affronter les États-Unis en match amical, puis le Mexique quelques jours plus tard. Le sélectionneur doit composer avec un groupe privé de plusieurs cadres.

Présent en conférence de presse, Garcia a insisté sur les nombreuses absences. "Nous avons de grands joueurs qui ne sont pas là. Lukaku, Courtois, Trossard et Vanaken", a-t-il rappelé.

Attention aux jeunes

Mais pour le technicien français, ces absences ouvrent la porte à d'autres profils. Garcia attend une réponse des plus jeunes. "Quand il manque quelqu'un, c'est une opportunité pour d'autres joueurs. J'espère que les jeunes pourront me montrer qu'ils sont prêts pour la Coupe du monde."

Lukaku pas en forme

Le sélectionneur s'est aussi exprimé sur le forfait de Romelu Lukaku. "Il ne se sentait pas à 100% et devait suivre un programme spécifique pour se remettre", a expliqué Garcia.

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"Quand on ne l'est pas, l'aspect mental joue un rôle important. La peur de se blesser à nouveau", a-t-il ajouté. Le Français a rappelé que ce type de blessure demande du temps, surtout sans opération. "J'espère qu'il pourra rapidement retourner à Naples et y jouer davantage. Totti avait eu la même blessure..."