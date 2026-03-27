Rudi Garcia prolongé après le Mondial ? Vincent Mannaert fait une mise au point

En stage aux États-Unis avec les Diables rouges, Vincent Mannaert s'est confié sur son avenir et celui de Rudi Garcia.

Pour l'instant, rien ne filtre sur une éventuelle prolongation de Rudi Garcia. Selon Mannaert, aucune discussion n'a eu lieu avec le sélectionneur français à ce sujet. Actuellement, toute l'attention est portée sur la Coupe du monde.

"En réalité, nous ne pensons pas à ce qui se passera après la Coupe du monde", explique-t-il à Sporza. "Le coach lui-même n’a pas indiqué qu’il voulait en parler. Tout est centré sur l'idée de réussir le meilleur tournoi possible."

En revanche, les choses bougent plus concernant son avenir. Mannaert confirme que des discussions ont eu lieu avec l'Union belge, même si elles ont été temporairement mises en pause. Les négociations devraient reprendre après les vacances de Pâques.

Mannaert pense qu'il va rester

La situation devrait se débloquer rapidement. "Avant la Coupe du monde, il y aura de la clarté", affirme Mannaert. Son dossier figure parmi les priorités de la fédération belge.

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Le directeur technique se montre prudemment optimiste quant à son maintien. "Je pense qu'on préfère que je reste", conclut-il. "Nous allons nous revoir fin avril, mais je suis satisfait des progrès qui ont été réalisés."