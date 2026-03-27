Rudi Garcia révèle un accord particulier avec le sélectionneur des États-Unis

Le sélectionneur s'est adressé à la presse vendredi soir au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Il y a notamment révélé qu'un accord spécial avait été conclu avec Mauricio Pochettino, le sélectionneur des États-Unis.

Les Diables Rouges affrontent les États-Unis ce samedi. À la veille de la rencontre, le sélectionneur Rudi Garcia s'est présenté face à la presse. Il a livré plusieurs informations intéressantes et a aussi annoncé une nouveauté notable concernant ce match.

Les deux entraîneurs ne comptent pas se retenir au niveau des changements : "Nous avons un groupe de 25 joueurs. Il est donc important pour moi, et pour eux, qu'ils emmagasinent des minutes de jeu", a expliqué le Français lors de son point presse.

Rudi Garcia veut voir tous ses joueurs à l'œuvre

"Nous avons d'ailleurs convenu avec Mauricio Pochettino que nous pourrions effectuer jusqu'à 10 ou 11 remplacements. L'idée c'est que tout le monde joue durant cette trêve internationale", a-t-il poursuivi.

"Mais on ne veut pas non plus que le jeu s'arrête toutes les cinq minutes, c'est pourquoi il n'y aura que trois fenêtres pour effectuer les changements. C'est quelque chose qui me satisfait", précise Garcia, qui s'attend par ailleurs à un match relevé.

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"Ils vont mettre beaucoup d'intensité dans leur jeu. Une caractéristique que Pochettino a aussi souvent affichée lorsqu'il entraînait en Europe. Pendant les qualifications, on n'a rencontré que le pays de Galles qui voulait presser haut. Ce sera donc intéressant de voir s'ils vont nous mettre en difficulté", conclut Garcia.