Vincent Kompany impressionne Charles De Ketelaere : "J'ai eu quelques flashbacks de l'époque"

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Photo: © photonews

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Charles De Ketelaere, que nous avons interviewé à Atlanta, aux États-Unis, s'est exprimé au sujet de Vincent Kompany et du Bayern. Il s'est dit impressionné par l'équipe de l'ancien Diable Rouge.

Charles De Ketelaere peut désormais se concentrer pleinement, avec l’Atalanta, sur le championnat afin de décrocher encore un ticket européen. Le club italien a été lourdement éliminé plus tôt ce mois-ci par le Bayern Munich en Ligue des champions.

"C’était costaud, ils nous ont fait mal jouer", a souligné l’attaquant belge. Le match aller s’était soldé par un 1-6, avant une défaite 4-1 au retour pour le club de Bergame. "J’ai déjà affronté beaucoup de grands clubs européens avec l’Atalanta, mais face au Bayern Munich, j’ai quand même eu le sentiment qu’ils évoluaient à un autre niveau."

Charles De Ketelaere très élogieux envers le Bayern et Vincent Kompany

"C’était vraiment impressionnant. Contre toutes les autres équipes, j’avais encore le sentiment qu’il y avait des opportunités, mais contre le Bayern… Lors du premier match, on a essayé d’aller les presser, mais on a joué dans leur sens de cette manière."

"Ils ne perdent jamais le ballon non plus", a encore pointé CDK. "Tout le monde est techniquement exceptionnel. Ils ont beaucoup de joueurs puissants physiquement, comme Laimer par exemple… Lors du deuxième match, on a essayé de jouer davantage en bloc, et je pense que c’est comme ça qu’on a le plus de chances contre le Bayern. Et malgré cela, on a encore perdu 4-1."



Lire aussi… "Le test idéal" : les Diables Rouges veulent envoyer un signal fort avant le Mondial

"Il faut aussi adresser de grands compliments à Vincent Kompany. Après le match, je lui ai d’ailleurs dit à quel point c’était impressionnant", a ajouté Charles De Ketelaere, qui a également replongé dans quelques souvenirs de JPL. "J’ai aussi eu quelques flashbacks de l’époque où, avec le Club de Bruges, on affrontait son Anderlecht."

"Je me souviens qu’à l’époque déjà, il était très difficile de presser contre eux. Au Bayern, il y a évidemment encore plus de qualité, ce qui aide encore davantage. Selon moi, ils sont favoris pour remporter la Ligue des champions", a conclu le Diable Rouge à notre micro. 

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