De Bruyne une mi-temps, premières minutes pour De Cat ? Le onze probable des Diables Rouges

Ce soir, les Diables Rouges disputeront leur premier match de préparation pour la Coupe du Monde. Quel onze attendre face aux Etats-Unis ?

Au but, on sait déjà qu'en l'absence de Thibaut Courtois, Senne Lammens et Matz Sels recevront leur chance. Le gardien de Manchester United sera titulaire ce soir, Sels le sera contre le Mexique. Devant eux, il y a plus d'incertitudes en défense.

Arthur Theate et Zeno Debast reviennent tout juste de blessure, Nathan Ngoy, Koni De Winter et Brandon Mechele voudront marquer des points. Reste également à savoir si Rudi Garcia conservera sa défense à quatre, après avoir plusieurs fois fait allusion à la possibilité de tester une défense à trois (dans ce cas, Timothy Castagne devrait être inclus dans le trois arrière).

De Ketelaere à nouveau en pointe ?

Dans l'entrejeu, notre sélectionneur a pris l'habitude de jouer avec deux meneurs de jeu. Mais Kevin De Bruyne ne jouera vraisemblablement qu'une mi-temps et Hans Vanaken n'est pas de la partie, tandis que cela devrait être trop juste pour Youri Tielemans. Cela devrait offrir à Nathan De Cat et Axel Witsel l'occasion de se montrer, même si Nicolas Raskin et Amadou Onana semblent mieux placés pour débuter.

En pointe, les absences de Leandro Trossard et Romelu Lukaku pourraient une nouvelle fois profiter à Alexis Saelemaekers et Charles De Ketelaere, tandis que Jérémy Doku apparaît comme une certitude côté gauche. Quel que soit le onze aligné, il devrait y avoir un grand nombre de changements, et ce dès le repos.

Le onze probable de Rudi Garcia :

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Lammens - Meunier, De Winter, Theate, De Cuyper - Raskin, Onana, De Bruyne - Saelemaekers, De Ketelaere, Doku