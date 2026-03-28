La Belgique U17 se qualifie pour l'Euro et la Coupe du monde !

Les Jeunes Diables U17 se sont assurés une place à la fois à l'Euro et à la Coupe du monde suite à un match riche en rebondissements contre la Serbie.

La Belgique U17 affrontait la Serbie U17 pour une place à l'Euro et à la Coupe du monde. La Belgique semblait longtemps bien partie pour s'imposer, mais la fin de la rencontre s'est avérée particulièrement palpitante.

La Belgique a démarré le match avec beaucoup de mordant et a rapidement pris l'avantage grâce à Onia Seke. Avant même la pause, l'écart s'est creusé lorsque Benktib a inscrit un deuxième but. Après la pause, le sort de la rencontre semblait scellé quand Achahbar a porté le score à 3-0.

La Serbie a donné des sueurs froides aux Belges

Mais le match a soudainement basculé. En très peu de temps, la Serbie est revenue dans la partie grâce à des buts de Fekete et Anokic. L'écart s'est réduit à un but et le suspense était de retour. Achahbar a redonné un peu d'air à son équipe en inscrivant son deuxième but de la soirée.

Mais le suspense est resté intact. Dans les dernières minutes, Samardzic a rendu la fin du match haletante en portant le score à 4-3.

Double récompense pour nos U17

Malgré le retour des Serbes, la Belgique a tenu bon et a validé sa victoire. Ce succès a immédiatement des conséquences importantes, car les jeunes sont désormais assurés de participer à la fois à l’Euro et à la Coupe du monde.





Après deux matchs, ils sont seuls en tête de leur groupe, avec une avance que leurs concurrents ne peuvent plus rattraper. En effet, ce sont les résultats des confrontations directes qui font la différence en cas d'égalité.