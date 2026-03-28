Le rêve américain en vue : le conseil inattendu de Mauricio Pochettino à ses joueurs face aux Diables

Le rêve américain en vue : le conseil inattendu de Mauricio Pochettino à ses joueurs face aux Diables

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Mauricio Pochettino se veut ambitieux pour la Coupe du Monde organisée à domicile. Pour les Etats-Unis, cela passe par un bon match ce soir face aux Diables.

Lors de trois des cinq dernières Coupes du Monde, les Etats-Unis ont réussi à atteindre les huitièmes de finale, mais ont ensuite à chaque fois été éliminés. Autant dire que les attentes sont grandes pour cette édition disputée à domicile.

En conférence de presse, Mauricio Pochettino est conscient que le match de préparation face aux Diables est un fameux test. Mais il ne veut pas voir son groupe subir trop de pression pour autant, appelant les siens à s'inspirer des joueurs de NFL (football américain) ou de NBA (basket).

"Dans ces ligues, ils jouent de façon libérée, ils essaient à la fois d’être performants et de créer du spectacle. Quand vous êtes libérés, vous êtes performants, vous n’avez pas besoin de ressentir de pression supplémentaire", estime-t-il.

Les attentes sont bien là

De la pression, il y en aura pourtant inévitablement. Avec un groupe a priori abordable composé du Paraguay, de l’Australie et du vainqueur du barrage entre le Kosovo et la Turquie, personne ne comprendrait que le pays hôte ne passe pas les poules.

Pochettino est bien placé pour tempérer tout le monde. En 2002, il faisait partie de cette équipe d'Argentine coachée par Marcelo Bielsa que tout le monde citait parmi les favoris et qui est rentrée au pays plus vite que prévu.

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L'ancien entraîneur de Tottenham veut trouver le bon mix entre humilité et confiance : "Si je suis là, c'est aussi parce que je pense que nous pouvons gagner la compétition. Pourquoi pas nous ? Nous devons vraiment croire que nous pouvons y arriver. Nous devons rêver".

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