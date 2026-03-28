Le Sénégal titille le Maroc et la CAF : les joueurs défilent avec le trophée de la CAN au Stade de France

Chafik Ouassal et Lorenz Lomme
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Le Sénégal titille le Maroc et la CAF : les joueurs défilent avec le trophée de la CAN au Stade de France
Photo: © photonews

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Plus tôt ce mois-ci, la Confédération africaine de football (CAF) proclamait finalement le Maroc vainqueur de la Coupe d'Afrique. Le Sénégal n'en est pas resté là.

La finale de la dernière Coupe d'Afrique est entrée dans l'histoire à cause du penalty manqué de Brahim Díaz et de tout ce qui a précédé. Les Sénégalais avaient quitté le terrain en signe de protestation après ce penalty accordé, avant de finalement l'emporter dans les prolongations.

Jusqu'au début de ce mois. La Confédération africaine de football a transformé la victoire 1-0 du Sénégal en un succès 3-0 pour le Maroc sur tapis vert, au motif que les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse en signe de protestation dans la foulée du penalty.

Le Sénégal exhibe le trophée au Stade de France

Le Sénégal a introduit un recours contre cette décision auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) et refuse donc de s'y plier. Entre-temps, il est toujours en possession du trophée. Ce qui a été mis en évidence avant le match amical au Stade de France contre le Pérou.

Les joueurs du Sénégal menés paur leur capitaine Kalidou Koulibaly ont présenté le trophée au public et ont également effectué un tour d'honneur.

Le Maroc avait pourtant, par la voix de Mourad Elajouti, menacé d'engager des poursuites judiciaires si le Sénégal exhibait le trophée. Le président de l'organisation des avocats marocains a publié vendredi un long message sur X, dans lequel il s'adressait notamment aux exploitants du Stade de France.

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