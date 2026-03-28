"Plus qu'un simple amical" : voilà pourquoi Rudi Garcia attend beaucoup du match de ce soir

Rudi Garcia a pris la parole en conférence de presse pour préfacer le match de ce soir contre les Etats-Unis. Un amical qu'il prépare avec beaucoup de minutie.

"C'est agréable de jouer contre l'équipe nationale des États-Unis, le stade sera plein. Pour nous, ce sera plus qu'un match amical. Nous avons besoin de ce type de rencontres parce que nous sommes habitués à jouer en Europe. Affronter d'abord les USA puis le Mexique, c'est une bonne chose pour nous en vue de la Coupe du monde", explique notre sélectionneur en conférence de presse.

Le Français aurait aimé disposer d'un noyau au complet, il déplore notamment l'absence de Thibaut Courtois : "Surtout parce que Thibaut est celui qui doit garder notre but derrière notre défense. Il n'est pas là et donc, si nous faisons des essais tactiques, c'est un peu dommage de ne pas avoir notre gardien".

Garcia veut jouer un football dominant avec les Diables Rouges

Les deux rencontres amicales offrent à Garcia l'occasion d'essayer des choses, même s'il ne faut pas s'attendre à de grandes surprises. "Il y a toutefois une certitude, et les joueurs le savent : nous ne nous renierons pas".

"Nous restons une équipe qui joue pour la possession, une équipe qui veut être dominante, avoir de l'impact sur le match, attaquer, marquer des buts, se rapprocher du but adverse et mettre la pression sur l'adversaire. C'est aussi ce que nous avons fait pendant les matches de qualification", explique-t-il.

Tout en n'oubliant pas les reconversions : "Nous sommes aussi une équipe qui, comme nous l'avons montré durant les qualifications, peut frapper fort en transition rapide. Je pense que le Pays de Galles peut en témoigner".



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Un groupe qui a plusieurs cordes à son arc

"Nous avons des joueurs rapides. Pas seulement avec le ballon, mais aussi sans ballon. Vous les connaissez aussi bien que moi : Jérémy, Loïs, Dodi, même Charles est rapide", sourit Garcia.

"Nous avons donc aussi les qualités pour être dangereux contre des équipes qui veulent jouer très haut. C'est pourquoi nous devons être capables de jouer selon différentes stratégies, même au sein d'un seul et même match", conclut-il. Pour cela, Garcia a conclu un accord avec Mauricio Pochettino pour pouvoir effectuer un grand nombre de changements.