"Trop, c'est trop" : boycott de supporters annoncé pour le prochain déplacement du Standard

Chafik Ouassal
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"Trop, c'est trop" : boycott de supporters annoncé pour le prochain déplacement du Standard
Photo: © photonews
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Le championnat belge reprendra ses droits après la trêve internationale. Dans la course à l'Europe, le Standard lancera sa campagne de Playoffs en déplacement à OHL le 4 avril.

Les Rouches auront à coeur de bien débuter la compétition malgré ce déplacement compliqué. Toutefois, ce sera avec un handicap. En effet, ils ne pourront pas compter sur leurs supporters pour ce déplacement à Louvain, le groupe 'Publik Hysterik Kaos 2004' a annoncé via les réseaux sociaux qu'il boycottera ce déplacement.

Trop c'est trop, estime le Collectif

"Cette décision s'inscrit dans la continuité des actions menées avec le Collectif Ultras Belge. Le constat reste le même : trop c'est trop. Depuis bien trop longtemps, les supporters en Belgique subissent une politique répressive et incohérente. Pendant qu'on nous parle de fête du football et de convivialité, la réalité du terrain est tout autre", peut-on lire.

Le Collectif dénonce les parcages réduits, les quotas limités, la diminution du nombre de cars autorisés, l'interdiction de mégaphones, tambours et de drapeaux dans certains stades. Côté positif toutefois, l'exemple de Westerlo est cité où on salue l'augmentation du club campinois de 500 à 700 places après l'avoir initialement réduit.

"Sur le cas présent, nous estimons que le quota de places attribuées par OHL, à savoir 557 tickets, ne permet pas aux supporters du Standard de Liège de se déplacer de manière décente et sans laisser bon nombre de fidèles sur le carreau", explique le Collectif.

"Notre discours reste le même : nous attendons qu'un geste soit posé en faveur des conditions de déplacements des supporters de football en Belgique. Nos couleurs, nous les défendrons partout et toujours mais certains combats dépassent le simple match"

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