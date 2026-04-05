Stijn Stijnen, agacé, quitte le terrain avant le coup de sifflet final

Stijn Stijnen était frustré après la défaite du Patro Eisden à Seraing (2-0 ce dimanche après-midi). L'entraîneur du Matricule 3434 est rentré prématurément aux vestiaires alors que la rencontre n'était pas encore terminée.

Dans une bonne dynamique, le RFC Seraing a surpris le Patro Eisden à domicile ce dimanche après-midi. Fostave Mabani (43e) et Nabil Bouchentouf (90+2e) ont inscrit les buts liégeois. Cela n'a évidemment pas plu à Stijn Stijnen, son équipe étant actuellement dans une lutte pour une place dans les play-offs pour la montée (3e à 6e position au classement).

L'entraîneur a escaladé les barrières et est rentré aux vestiaires avant la fin du match. Il était visiblement agacé, sachant que cette défaite pourrait bien s'annoncer décisive en vue des Promotion Play-offs.

FT | Stijn Stijnen quitte le terrain avant même le coup de sifflet final. 👀👋 #SERPAT pic.twitter.com/0xNPwmZCl7 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 5, 2026

Une défaite qui fait mal Patro Eisden

Le Patro Eisden est actuellement 5e avec 48 unités, devant le RFC Liège, 6e, qui en compte 47 et la KAS Eupen, 7e, qui en a 46. Le club flamand a cependant un match de plus que ses deux concurrents. Les Sang et Marine et les Pandas ont encore deux rencontres à disputer tandis que les Koempels n'en ont plus qu'une seule.

La course pour le top six sera plus que jamais intéressante à suivre en Challenger Pro League. D'autant plus qu'il est important de noter que lors de la dernière journée, le RFC Liège et la KAS Eupen s'affronteront. Ce match pourrait bien s'annoncer décisif.





Dimanche prochain, les Sang et Marine affronteront La Gantoise en déplacement. Les Pandas, de leur côté, recevront le Beerschot vendredi. Le Patro Eisden disputera son dernier match le vendredi 17 avril contre les Francs Borains.