Un dimanche qui réussit aux équipes liégeoises en D1B : le RFC Liège et Seraing prennent 3 points importants

Deux matchs étaient au programme en Challenger Pro League en ce dimanche de Pâques. Le RFC Liège et le RFC Seraing se sont tous deux imposés à domicile.

Les Sang et Marine recevaient la lanterne rouge, l'Olympic Charleroi. Sans se montrer énormément convaincants et en faisant preuve d'un manque de réalisme à plusieurs reprises, les hommes de Gaëtan Englebert se sont tout de même imposés sur le score de 2-1.

Abian Arslan a d'abord ouvert le score d'une jolie frappe à la 7e minute de jeu. En fin de seconde période, Kylian Hazard a ensuite doublé la mise sur un corner à ras de terre parfaitement joué (41e). Niklo Dailly a malgré tout réduit l'écart en toute fin de partie (90+2e).

FT | Le RFC Liège s’impose grâce à une phase travaillée à l’entraînement. 📊🙌 #FCLROC pic.twitter.com/2Fn3DfvoXE — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 5, 2026

Ce succès permet au RFC Liège de rester dans le top 6. Les Liégeois sont à une unité de la KAS Eupen, 7e. Les Pandas s'étaient imposés contre le Club NXT sur le score de 0-1 ce samedi. La course au top six s'annonce serrée en cette fin de saison où une place en play-offs pour la montée est en jeu.

Le RFC Seraing surprend le Patro Eisden

De son côté, le RFC Seraing s'est imposé contre le Patro Eisden sur le score de 2-0. Fostave Mabani a d'abord ouvert le score à la fin du premier acte (43e) et Nabil Bouchentouf a ensuite permis aux Métallos de pouvoir exulter en toute fin de match (90+2e).



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Le RFC Seraing, les Francs Borains et le RWDM se tiennent au coude à coude. Les équipes bataillent pour ne pas terminer 13e et donc descendre en seconde division, les trois équipes devant l'Olympic Charleroi (17e) étant des formations de jeunes et ne pouvant, selon le règlement, pas descendre. Le RWDM (13e) et les Francs Borains (12e) ont seulement un point de moins que les Métallos.