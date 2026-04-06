L'AS Monaco de Sébastien Pocognoli s'offre l'OM et prolonge sa superbe série en Ligue 1

L'AS Monaco de Sébastien Pocognoli s'est imposée face à l'OM sur le score de 2-1 dimanche soir. Grâce à ce succès, les Monégasques enchaînent une septième victoire de suite en Ligue 1.

C'est en seconde période que l'AS Monaco a fait la différence. Aleksandr Golovin a ouvert le score sur un centre de Jordan Teze juste avant l'heure de jeu (59e). Le Russe confirme sa forme actuelle. Il s'est montré décisif à 7 reprises (3 buts et 4 assists) sur les 8 derniers matchs de Ligue 1.

Un quart d'heure plus tard (74e), Folarin Balogun a doublé la mise en contre. L'OM a malgré tout réduit le score à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Amine Gouiri, lancé dans la profondeur, a profité d'un contre favorable avant de marquer (2-1, 85e).

Grâce à cette victoire, Monaco recolle à Marseille au classement. Les Marseillais ont le même nombre de points que les Monégasques (49), qui figurent juste derrière au classement (5e). Le PSG est actuellement le leader du championnat avec 63 unités, et un match de moins joué.

Après des débuts compliqués, les choses se passent désormais bien pour Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco. À la mi-janvier, le club français avait connu la pire série de défaites de l'histoire du club en Ligue 1 avec 7 revers en 8 matchs.

Un 8e succès de suite en Ligue 1 ?

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Ce vendredi, l'AS Monaco affrontera le Paris FC et espère bien poursuivre sa série. En cas de victoire, les hommes de Sébastien Pocognoli enchaîneraient un huitième succès de suite en Ligue 1. Face aux Parisiens, 13es du championnat, le club pourrait bien poursuivre sa série, mais devra tout de même se montrer prudent.