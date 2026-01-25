Champion avec le Standard en 2009, il s'offre un nouveau défi... assez exotique

Champion avec le Standard en 2009, il s'offre un nouveau défi... assez exotique
Photo: © Photonews

À 34 ans, Eliaquim Mangala n'a pas encore raccroché les crampons. Libre depuis son départ d'Estoril, le défenseur français vient de s'engager en Bolivie, du côté de l'Oriente Petrolero.

Arrivé sur la pointe des pieds chez les U19 du Standard en provenance de l’UR Namur en 2007, Eliaquim Mangala avait remporté le deuxième titre des Rouches en 2009, ainsi que la Coupe de Belgique en 2011, avant de partir à l’étranger, à Porto.

Acheté près de 7 millions d’euros par le club portugais, il avait été revendu trois ans plus tard contre 45 millions d’euros à Manchester City, devenant à ce moment-là le défenseur le plus cher de l’histoire.

Prêté à Valence, puis à Everton, il avait définitivement rejoint le club espagnol en 2019 et n’a disputé que 79 matchs avec l’équipe première des Skyblues en cinq saisons.

Un nouveau défi pour Eliaquim Mangala, en Bolivie

Après Valence, le défenseur central français a signé à Saint-Étienne, puis est retourné au Portugal du côté d’Estoril. Libre depuis l’été dernier, il était à la recherche d’un nouveau défi. Il vient de le trouver.

En effet, Eliaquim Mangala s’est engagé… en Bolivie, du côté de l’Oriente Petrolero, qui a teasé la nouvelle annoncée par les journalistes locaux il y a quelques jours. Un nouveau défi exotique pour l’ancien défenseur des Rouches, aujourd’hui âgé de 34 ans.

