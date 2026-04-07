Déjà un point bonus en or ? Pourquoi Malines peut clairement rêver d'Europe

Déjà un point bonus en or ? Pourquoi Malines peut clairement rêver d'Europe
Photo: © photonews

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Malines a débuté ses Champions Play-Offs par un partage arraché dans les derniers instants à La Gantoise. Pour sa première participation, le KaVé peut clairement rêver d'une place européenne.

Lors de sa conférence de presse, Fred Vanderbiest a évoqué une bonne entrée en lice dans les Champions Play-Offs et un coup de chance avec l'égalisation tardive de Bill Antonio, même si le KaVé n'a certainement pas démérité au vu de sa seconde période.

"Si on prend un point à l'extérieur et qu'on gagne nos matchs à domicile, on sera tout près du but", plaisantait le T1 en conférence de presse. Mais bien sûr, Fred Vanderbiest a ensuite appelé au réalisme.

Quel est le scénario réaliste pour Malines ?

Les matchs décisifs seront ceux à domicile contre Saint-Trond, Anderlecht et La Gantoise, tandis qu'un point à la Planet Group Arena dans ces circonstances peut déjà être considéré comme un bon bonus.

Que Malines prenne vingt points dans ces Champions Play-Offs est impensable. Mais réaliser un 13 ou un 15/30 est envisageable, et il pourrait conduire le KaVé tout droit vers une place européenne.

Le KaVé rêve de retrouver l'Europe... et peut y croire

Le club derrière les casernes est le véritable outsider de ces Play-Offs 1. Après toutes ces années à frôler la participation, Malines veut profiter à fond. En espérant, naturellement, que l'Union remporte la Coupe de Belgique pour que la quatrième place assure une participation à une compétition européenne.

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"Nous avons travaillé dur toute l'année. Avec des périodes fastes et des périodes plus difficiles. Une fois de plus, nous avons craint que cela ne fonctionne pas, mais nous avons réussi et c'était une sensation incroyable", déclarait Vanderbiest après l'égalisation de son attaquant zimbabwéen.

Sans complexe, Malines devrait pouvoir garder sa dynamique dans les prochaines semaines, et pourrait bien créer quelques surprises. La qualification européenne n'est plus une utopie pour le KaVé, même s'il reste encore neuf matchs très difficiles à disputer.

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