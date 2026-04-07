La classe, malgré la frustration, de Rik de Mil : "La déception est immense, mais Malines l'a mérité"

Beaucoup d'entraîneurs useraient de mauvaise foi après un but encaissé et deux points perdus à la dernière minute. Ce n'est pas le cas de Rik de Mil, qui reconnaît les mérites de Malines après l'égalisation de Bill Antonio à la 90+5e.

La Gantoise pensait signer sa première victoire dans les Champions Play-Offs, ce lundi contre Malines. C'était sans compter sur Bill Antonio, qui a égalisé au bout du temps additionnel.

"C'est un résultat logique. Nous avons bien joué en première mi-temps, mais nous aurions dû mieux concrétiser nos occasions", reconnaissait Rik de Mil après la rencontre, en conférence de presse. "Si on avait mené 2-0, il n'aurait pas été aussi facile pour Malines d'arracher le partage."

Classe, Rik de Mil reconnaît que Malines a mérité son égalisation

Mais comme le souligne l'entraîneur de La Gantoise, les deux équipes ont eu leur mi-temps à la Planet Group Arena, et il est finalement logique qu'elles se soient quittées sur un score de parité.

"Ils ont été plus forts que nous après la pause, notre possession de balle n'était plus la même qu'en première période. Nous avons peiné, et Davy Roef nous a maintenus dans le match à plusieurs reprises."

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"C'est un partage logique, même si à domicile, nous voulons toujours gagner et nous avons commencé le match avec cette intention. Nous devons tirer des leçons de cette seconde période. La déception est immense, mais il ne faut pas paniquer."