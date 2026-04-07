La Gantoise subit encore un coup dur face à Malines : à peine monté, un joueur a dû ressortir

La Gantoise subit encore un coup dur face à Malines : à peine monté, un joueur a dû ressortir
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La Gantoise semblait, lundi soir, se diriger vers une courte victoire contre le KV Malines, mais elle a finalement encaissé un cruel coup de massue en toute fin de temps additionnel. Par ailleurs, Hyllarion Goore a également dû quitter le terrain après un violent choc.

Un scénario cruel s'est joué dans les derniers instants lundi soir pour les Buffalos. La Gantoise semblait se diriger vers une victoire 1-0 contre le KV Malines, mais s'est fait surprendre in extremis.

Après un peu de cafouillage, Bill Antonio a hérité du ballon devant lui et n'a pas hésité. Davy Roef, auteur jusque-là d'une bonne prestation, a dû s'incliner sur une superbe frappe. 

Goore a dû céder sa place après un violent choc

Mais ce n'était pas tout pour La Gantoise, qui avait déjà encaissé un sérieux coup dur plus tôt dans la rencontre. Monté au jeu, Hyllarion Goore n'a pas pu terminer le match : il a dû quitter le terrain contraint et forcé.

L'attaquant est entré en collision violente avec St. Jago, tête contre tête. Tous deux ont été soignés sur la pelouse et semblaient en mesure de continuer, mais la situation a changé quelques minutes plus tard.

Lire aussi… Premier but en dix mois pour le super-sub de Malines : "C'est plus compliqué quand il est titulaire"
Environ trois minutes après le choc, Goore s'est soudainement effondré sur le ventre dans l'herbe. Il était clair qu'il ne pouvait plus continuer ; Rik De Mil est immédiatement intervenu. Juste après sa chute, Goore a pris la direction des vestiaires. Espérons que ce ne soit pas trop grave.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
KV Malines
Hyllarion Goore

Plus de news

Premier but en dix mois pour le super-sub de Malines : "C'est plus compliqué quand il est titulaire"

Premier but en dix mois pour le super-sub de Malines : "C'est plus compliqué quand il est titulaire"

09:40
La classe, malgré la frustration, de Rik de Mil : "La déception est immense, mais Malines l'a mérité"

La classe, malgré la frustration, de Rik de Mil : "La déception est immense, mais Malines l'a mérité"

08:40
Fred Vanderbiest garde de l'humour : "On ne sera pas loin du titre !"

Fred Vanderbiest garde de l'humour : "On ne sera pas loin du titre !"

23:00
Ni Gand ni Malines ne profite des défaites de Saint-Trond et d'Anderlecht

Ni Gand ni Malines ne profite des défaites de Saint-Trond et d'Anderlecht

21:20
Plus de peur que de mal : sorti blessé avec Genk, il pourra bien tenir sa place le week-end prochain

Plus de peur que de mal : sorti blessé avec Genk, il pourra bien tenir sa place le week-end prochain

09:20
Le maintien attendra pour la RAAL : "On peut le dire, on a pris une grosse claque"

Le maintien attendra pour la RAAL : "On peut le dire, on a pris une grosse claque"

09:00
"J'ai paniqué toute la seconde période", "on offre tout à Anderlecht" : la colère malgré le succès, à Bruges

"J'ai paniqué toute la seconde période", "on offre tout à Anderlecht" : la colère malgré le succès, à Bruges

08:20
Leko a tout de même savouré : "C'est pour ça que je suis entraîneur"

Leko a tout de même savouré : "C'est pour ça que je suis entraîneur"

07:00
🎥 À la peine avec les Diables, Charles De Ketelaere reprend les bonnes habitudes à l'Atalanta

🎥 À la peine avec les Diables, Charles De Ketelaere reprend les bonnes habitudes à l'Atalanta

07:40
Diego Moreira vers un transfert à 30-40 millions d'euros ? Un grand club est intéressé !

Diego Moreira vers un transfert à 30-40 millions d'euros ? Un grand club est intéressé !

07:20
Kompany face à un énorme défi avec le Bayern Munich : "Le match à l'extérieur le plus difficile qu'on puisse jouer"

Kompany face à un énorme défi avec le Bayern Munich : "Le match à l'extérieur le plus difficile qu'on puisse jouer"

06:40
"Inimaginable que Taravel refasse une chose pareille" : un ancien entraîneur d'Anderlecht très inquiet

"Inimaginable que Taravel refasse une chose pareille" : un ancien entraîneur d'Anderlecht très inquiet

21:40
1
Et si la RAAL avait relancé Dender ? "Oui, on peut y croire !"

Et si la RAAL avait relancé Dender ? "Oui, on peut y croire !"

22:30
Naples ne relâche pas la pression sur Lukaku : "Il sait qu'il y aura des conséquences"

Naples ne relâche pas la pression sur Lukaku : "Il sait qu'il y aura des conséquences"

22:00
Un Mauve a gagné des points : "Son entrée au jeu a fait du bien"

Un Mauve a gagné des points : "Son entrée au jeu a fait du bien"

21:00
Un fameux clin d'oeil à Thibaut Courtois : la Pro League a assisté aux débuts d'un phénomène

Un fameux clin d'oeil à Thibaut Courtois : la Pro League a assisté aux débuts d'un phénomène

20:40
Un jeune du Standard veut marcher dans les pas de Mehdi Carcela : "Rendre au club tout ce qu'il m'a apporté"

Un jeune du Standard veut marcher dans les pas de Mehdi Carcela : "Rendre au club tout ce qu'il m'a apporté"

20:20
Kylian Hazard porte le RFC Liège mais reste réaliste : "Si on n'est pas mieux classés, c'est aussi pour ça"

Kylian Hazard porte le RFC Liège mais reste réaliste : "Si on n'est pas mieux classés, c'est aussi pour ça"

20:00
Le présent est pénible mais le futur promet : les U17 d'Anderlecht remportent un tournoi prestigieux

Le présent est pénible mais le futur promet : les U17 d'Anderlecht remportent un tournoi prestigieux

19:00
Son premier match depuis un an : Eliaquim Mangala réapparaît au pied de la Cordillère des Andes

Son premier match depuis un an : Eliaquim Mangala réapparaît au pied de la Cordillère des Andes

19:40
Dopage, couteau suisse et Van Buyten : cinq choses à savoir sur Antoine Sibierski, en approche à Anderlecht

Dopage, couteau suisse et Van Buyten : cinq choses à savoir sur Antoine Sibierski, en approche à Anderlecht

18:40
🎥 En transe face aux supporters : Domenico Tedesco comme on ne l'avait jamais vu chez les Diables

🎥 En transe face aux supporters : Domenico Tedesco comme on ne l'avait jamais vu chez les Diables

19:20
Ivan Leko très mécontent après la trêve : "Comme si nos internationaux avaient eu 2 semaines de vacances"

Ivan Leko très mécontent après la trêve : "Comme si nos internationaux avaient eu 2 semaines de vacances"

18:00
Pas encore de maintien pour la RAAL, battue par Dender

Pas encore de maintien pour la RAAL, battue par Dender

18:20
4
Qui mérite la moyenne ? Bien peu : les cotes d'Anderlecht au Jan Breydel

Qui mérite la moyenne ? Bien peu : les cotes d'Anderlecht au Jan Breydel

17:00
🎥 Le drapeau de la discorde : Nathan Ngoy fait parler de lui dans le derby du Nord

🎥 Le drapeau de la discorde : Nathan Ngoy fait parler de lui dans le derby du Nord

17:40
Toute la Bavière attend le verdict : le retour tant attendu pour Vincent Kompany face au Real ?

Toute la Bavière attend le verdict : le retour tant attendu pour Vincent Kompany face au Real ?

17:20
"Tu ne peux pas jeter une mi-temps à la poubelle comme ça" : malgré les 2 buts, Anderlecht doit mieux faire

"Tu ne peux pas jeter une mi-temps à la poubelle comme ça" : malgré les 2 buts, Anderlecht doit mieux faire

16:00
2
"Nous n'arrivions pas à enchaîner cinq passes" : Colin Coosemans dépité par le début de match d'Anderlecht

"Nous n'arrivions pas à enchaîner cinq passes" : Colin Coosemans dépité par le début de match d'Anderlecht

16:20
Le Standard trouve de la constance, son facteur X en cherche encore : Rafiki Saïd souffle le chaud et le froid Analyse

Le Standard trouve de la constance, son facteur X en cherche encore : Rafiki Saïd souffle le chaud et le froid

16:40
En dessous de tout une mi-temps, Anderlecht réagit bien, mais trop tard pour faire trembler Bruges

En dessous de tout une mi-temps, Anderlecht réagit bien, mais trop tard pour faire trembler Bruges

15:28
Menaces, supporters encagoulés, car bloqué : Adnan Januzaj en plein cauchemar

Menaces, supporters encagoulés, car bloqué : Adnan Januzaj en plein cauchemar

15:40
Fedde Leysen international congolais ? Le bobard qui a bien fait rire l'Union et Noah Sadiki

Fedde Leysen international congolais ? Le bobard qui a bien fait rire l'Union et Noah Sadiki

14:40
🎥 Bruges avait tout prévu : Anderlecht accueilli par l'un de ses pires ennemis

🎥 Bruges avait tout prévu : Anderlecht accueilli par l'un de ses pires ennemis

14:30
Ivan Leko se livre sur son président à Bruges, Bart Verhaeghe : "Il veut toujours innover"

Ivan Leko se livre sur son président à Bruges, Bart Verhaeghe : "Il veut toujours innover"

12:20
L'ancien joueur de l'Antwerp, Tjaronn Chery, fait une grande annonce

L'ancien joueur de l'Antwerp, Tjaronn Chery, fait une grande annonce

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-1 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-offs 3

 Journée 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved