La Gantoise subit encore un coup dur face à Malines : à peine monté, un joueur a dû ressortir

La Gantoise semblait, lundi soir, se diriger vers une courte victoire contre le KV Malines, mais elle a finalement encaissé un cruel coup de massue en toute fin de temps additionnel. Par ailleurs, Hyllarion Goore a également dû quitter le terrain après un violent choc.

Un scénario cruel s'est joué dans les derniers instants lundi soir pour les Buffalos. La Gantoise semblait se diriger vers une victoire 1-0 contre le KV Malines, mais s'est fait surprendre in extremis.

Après un peu de cafouillage, Bill Antonio a hérité du ballon devant lui et n'a pas hésité. Davy Roef, auteur jusque-là d'une bonne prestation, a dû s'incliner sur une superbe frappe.

Goore a dû céder sa place après un violent choc

Mais ce n'était pas tout pour La Gantoise, qui avait déjà encaissé un sérieux coup dur plus tôt dans la rencontre. Monté au jeu, Hyllarion Goore n'a pas pu terminer le match : il a dû quitter le terrain contraint et forcé.

L'attaquant est entré en collision violente avec St. Jago, tête contre tête. Tous deux ont été soignés sur la pelouse et semblaient en mesure de continuer, mais la situation a changé quelques minutes plus tard.

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Environ trois minutes après le choc, Goore s'est soudainement effondré sur le ventre dans l'herbe. Il était clair qu'il ne pouvait plus continuer ; Rik De Mil est immédiatement intervenu. Juste après sa chute, Goore a pris la direction des vestiaires. Espérons que ce ne soit pas trop grave.