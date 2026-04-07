Proche de Vincent Euvrard et Edward Still : qui est Mario Kohnen, nouvel entraîneur de Charleroi ?

Proche de Vincent Euvrard et Edward Still : qui est Mario Kohnen, nouvel entraîneur de Charleroi ?
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Mario Kohnen finira la saison à la tête du Sporting Charleroi. Il fait ainsi face à sa première expérience de T1.

Lorsqu'il a rejoint Charleroi en mars 2025, Mario Kohnen ne s'attendait certainement pas à devenir l'entraîneur principal des Zèbres un peu plus d'un an plus tard. Mais le départ de Rik De Mil à Gand et le licenciement d'Hans Cornelis ont changé la donne. Portrait de celui qui est appelé à inverser la dynamique.

Le football professionnel, Kohnen l'a découvert à Eupen, la ville où il est né et à laquelle il a toujours voué une affection certaine. Ce n'est toutefois pas chez les Pandas qu'il se fait connaître, mais en devenant membre du conseil du petit frère du FC Eupen en 2007, alors qu'il n'a que 21 ans.

Les Cantons de l'est dans le sang

C'est en 2014 que son aventure débute au Kehrweg. Après avoir travaillé dans la formation et le recrutement, il y est devenu entraîneur adjoint, assistant Stefän Krämer, Bernd Storck, Michael Valkanis et Edward Still. Il a ensuite suivi ce dernier à Courtrai.

L'aventure chez les Kerels a été de courte durée (8 matchs). Mais Kohnen a rapidement rebondi en intégrant le staff de Dender. Il y a vécu la montée en première division sous les ordres de Timmy Simons et la stabilisation parmi l'élite avec Vincent Euvrard.


Il n'y a toutefois pas fini la saison. Son bon travail au côte de l'actuel entraîneur du Standard n'a pas échappé à Charleroi et à Rik De Mil, qui voulait renforcer son staff suite à la mission de Frank Defays à la tête des U23. De Mil accueillera Cornelis durant l'été. Ses deux futurs successeurs comme T1 sont ainsi arrivés en l'espace de deux mois. Mais on en était alors encore loin.

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