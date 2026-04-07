Roberto Martinez appréciera : la RDC nargue le Portugal avant la Coupe du Monde !

La République démocratique du Congo est toujours dans l'euphorie de sa qualification pour la Coupe du Monde. Cédric Bakambu a même été assez loin dans la célébration.

En Espagne, le Betis Seville fait partie des clubs mécontents des festivités prolongées au Congo. Cela prive le staff de l'attaquant Cédric Bakambu plus longtemps que prévu. Les dirigeants andalous ont d'ailleurs eux aussi décidé de se tourner vers la FIFA.

Mais en plus de cela, ce sont quatre mots qui font parler autour de Bakambu. Quatre mots écrits sur une pancarte brandie par le joueur lors des célébrations.

Les Congolais confiants

On peut y lire : "Le Portugal est maîtrisable", en référence au premier des Léopards au Mondial face aux Portugais. Dans l'euphorie, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille a posé tout sourire avec son message.

"PORTUGAL 🇵🇹 MAÎTRISABLE" 😭



Cédric Bakambu lance le Mondial 2026 des Congolais 😁🇨🇩 pic.twitter.com/YG59V2Wcwz — Actu Foot (@ActuFoot_) April 5, 2026

La photo est évidemment arrivée jusqu'au Portugal, qui ne s'attendait pas à ce que les hostilités soient lancées si tôt, à plus de deux mois du début de la compétition.





La RDC joindra-t-elle les actes à la parole (ou plutôt à l'écrit) ? Le Portugal, cinquième nation mondiale au classement FIFA, n'avait en tout en cas pas besoin de ce supplément de motivation pour son entrée dans la compétition.