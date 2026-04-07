Zeno Debast pourrait jouer ailleurs qu'en défense centrale contre Arsenal en Ligue des Champions !

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En l'absence de Morten Hjulmand, Zeno Debast pourrait être titularisé au milieu de terrain par son entraîneur Rui Borges pour le quart de finale aller de Ligue des Champions contre Arsenal. Ce ne serait pas une première fois, mais il s'agirait tout de même d'un vrai test pour notre Diable Rouge.

Place aux quarts de finale aller de la Ligue des Champions, ce mardi soir, avec deux belles affiches au programme : le déplacement du Bayern Munich de Vincent Kompany au Real Madrid, et celui d'Arsenal au Sporting Lisbonne.

Largement outsiders sur le papier après avoir remonté un déficit de trois buts contre Bodo/Glimt, les Portugais auront fort à faire face au leader de la Premier League, d'autant qu'ils seront privés d'un pion important.

Suspendu pour accumulation de cartes jaunes, le capitaine et titulaire indiscutable au milieu de terrain Morten Hjulmand, international danois à 27 reprises, ne sera pas présent, ce qui pousse l'entraîneur Rui Borges à un choix crucial pour remplacer son numéro 6.

Zeno Debast titulaire au milieu de terrain contre Arsenal ?

Deux options semblent s'offrir à lui : titulariser le jeune Joao Simoes (19 ans) aux côtés de Hidemasa Morita, ou y aligner... Zeno Debast, qui a déjà dépanné quelques fois à cette position depuis son arrivée au Sporting.

Lire aussi… Duel entre Diables Rouges, immense défi pour Vincent Kompany : le début du money-time en Ligue des Champions
Ce serait d'ailleurs l'option du Diable Rouge qui serait privilégiée, selon les prédictions du quotidien portugais A Bola et du journal L'Équipe, en France. Reste à attendre les alentours de 20h00 pour connaître la composition exacte de Rui Borges, mais cette nouvelle pourrait rajouter une dimension intéressante à cette rencontre de Ligue des Champions.

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