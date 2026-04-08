Analyse L'erreur de Jérémy Taravel : ce joueur d'Anderlecht n'a rien à faire dans le onze

L'erreur de Jérémy Taravel : ce joueur d'Anderlecht n'a rien à faire dans le onze
Photo: © photonews

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Jérémy Taravel a pris quelques décisions un peu étonnantes pour ce premier match de Playoffs. Certains joueurs n'avaient pas forcément leur place dans le onze de base - notamment Lucas Hey.

Qu'est-ce que c'était que ce onze ? Certes, Jérémy Taravel avait raison quand il regrettait l'attitude attentiste et presque victimaire de ses joueurs en première période. Mais c'est tout de même aussi lui qui décidait de quels joueurs aligner - et ce alors qu'avant la trêve, il en pointait certains du doigt qui ont probablement tout de même débuté ce lundi.

Et parmi ces choix, l'un d'eux surprenait : celui d'aligner Lucas Hey dans l'axe de la défense. S'il y a bien une chose pour laquelle on pouvait jusqu'ici dire que Taravel avait eu du flair, c'est quand il avait sorti le Danois du onze. Hey était d'assez loin l'un des pires défenseurs de Belgique cette saison.

Hey et Sardella n'ont pas le niveau du onze de base 

Résultat : tituularisé ce lundi, Lucas Hey - surprise ! - a été... lamentable. Imprécis à la relance, nulle part au duel, à la ramasse au positionnement : il a été au niveau qu'on lui connaissait avant la trêve, et qui avait amené Taravel à lui préférer Mihajlo Ilic. Peut-être le Serbe était-il blessé ? On l'espère, car sinon, remettre Hey à sa place était tout simplement une grossière erreur. 

Ce n'était cependant pas le seul joueur du RSCA loin d'avoir le niveau : Killian Sardella, en l'absence de Camara, a rappelé qu'il était dépassé. La seule différence est que lui, au moins, a déjà par le passé montré de belles choses. Mais il peine à retrouver ce niveau.

Lire aussi… "On s'est senti humiliés" : Anderlecht panse ses plaies après le Topper, mais "ne veut pas être un spectateur"
Que peut faire Taravel ? Ilic risque fort de devoir quitter Anderlecht en fin de saison vu le prix de son option d'achat, et on peut donc comprendre qu'il soit tentant de préparer le terrain. Mais à ce niveau, Hey ne convaincra certainement pas non plus le prochain coach du RSCA...

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