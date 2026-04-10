Jérémy Taravel outré par le geste de Tzolis sur Sardella : "On est Anderlecht, on doit se faire respecter"

Anderlecht panse ses plaies après la défaite 4-2 au Club de Bruges. C'est surtout la première mi-temps qui a fait mal à l'ego.

Le Club de Bruges menait déjà 3-0 à la pause et faisait plus ou moins ce qu'il voulait. Christos Tzolis n'a pas hésité à le montrer avec un petit geste de provocation à l'attention de Killian Sardella, en lui faisant signe de venir essayer de lui prendre le ballon.

Quelque chose qui n'a pas plu à Jérémy Taravel : "Lors de moments pareils, c'est à nous de montrer du caractère. Moi, je n'accepte pas des choses comme ça, que ce soit pour nous ou les supporters. Surtout dans des matchs comme ça", déplore-t-il en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Taravel veut une réaction d'orgueil

Cela ne se serait, à l'entendre, pas passé avec lui sur le terrain : "Certainement pas. Ce sont des choses que je n'aime pas voir et que je n'accepte pas. C'est d'autant plus difficile pour moi. On est Anderlecht, on doit se faire respecter".

C'est sur cette corde que Taravel que tirera sans doute pour provoquer une réaction d'orgueil contre La Gantoise : "Ce n'est pas seulement Killian qui était impliqué là-dedans, ce sont les onze joueurs qui étaient sur le terrain".

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Mais au-delà de cet épiode, il y a évidemment beaucoup à apprendre de ce topper : "Il y avait un manque d'intensité, mais on ne savait pas garder le ballon non plus. Pourtant, on a les moyens pour le faire. La montée au jeu de Stroeykens nous a fait beaucoup de bien. On va tout faire pour que ce genre de matchs ne nous arrive plus".