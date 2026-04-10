Verrons-nous encore un jour Simon Mignolet sur le terrain ? La réponse d'Ivan Leko

Le Club de Bruges se présente sans Simon Mignolet à Saint-Trond. Ivan Leko place toute sa confiance en Nordin Jackers.

Samedi, Simon Mignolet aurait pu se présenter pour la dernière fois de sa carrière au Stayen, là où tout a commencé pour lui. Mais la blessure aux ischio-jambiers contractée à l'entraînement en a décidé autrement.

“Nous perdons un joueur important, mais aussi un mentor dans le vestiaire. On se demande pourquoi cela doit encore lui arriver maintenant. Mais nous ne pouvons rien faire d'autre que l'accepter", déplore Ivan Leko en conférence de presse, cité par Het Laatste Nieuws.

Le verra-t-on sur le terrain avant la fin de saison...et sa retraite ? "C'est difficile à prédire. Il a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Mais j'espère en tout cas qu'il pourra encore nous aider pendant quelques matches lors des Playoffs".

Pas de panique en défense

Nordin Jackers sera donc dans les buts. Ses dernières apparitions n'avaient pas été une réussite (six buts pris en deux matchs contre la RAAL et Zulte Waregem). Mais il revenait lui-même à peine de blessure.

"En début d'année, il n'était pas en forme. La différence est énorme aujourd'hui. Il s'entraîne depuis des semaines et il maîtrise bien ses ballons. C'est un changement radical par rapport à janvier : c'est un gardien transformé", rassure Leko.





Il aura sans doute du travail contre Saint-Trond : "Ils méritent leur place. Le STVV n'est pas Anderlecht, le Club ou le Standard, mais ils ont pratiqué un beau football tout au long de la saison. Pour les dominer, nous devrons être à notre meilleur niveau".