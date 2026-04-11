Hugo Broos pointe ce qui manquait à Vincent Kompany en tant qu'entraîneur au RSC Anderlecht

Hugo Broos connaît bien sûr très bien Vincent Kompany, pour avoir été le premier entraîneur à lancer le futur entraîneur du Bayern Munich en tant que joueur. Il analyse également avec justesse le parcours de Kompany sur les bancs, depuis le RSC Anderlecht.

Alors qu'il est proche de remporter un deuxième titre de champion d'Allemagne d'affilée et d'éliminer le Real Madrid en quarts de finale de la Champions League, Vincent Kompany a fêté ses 40 ans ce vendredi. Nous lui avons rendu hommage à notre manière, tandis que Hugo Broos a analysé le parcours du coach du Bayern pour Sporza.

Broos est notamment refusé sur son - a posteriori - étonnant échec au RSC Anderlecht, où il n'est pas parvenu à reconquérir un trophée et a été licencié en 2022. "Je crois que durant ses premières années en tant qu'entraîneur, Vincent était peut-être encore un peu trop naïf", estime-t-il.

Broos voit Kompany comme "trop grand" pour le Bayern à moyen terme

Un défaut corrigé à l'heure actuelle. "Entre temps, ce n'est plus le cas, mais il continue à proposer du football offensif avec le Bayern", pointe Broos, selon qui le Rekordmeister n'est peut-être pas le plafond de Vincent Kompany.

"Etant donné qu'il va bientôt éliminer le Real Madrid en Champions League, je pense que le Bayern peut à terme être trop petit pour lui", ajoute l'actuel sélectionneur de l'Afrique du Sud. "Je pense qu'il finira dans un club comme le Real ou le FC Barcelone. Ou qu'il succédera à Pep Guardiola à Manchester City".

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Alors que l'avenir de Guardiola à Manchester City est très certain, on imagine en effet très bien Vincent Kompany prendre sa place, après avoir été le capitaine des Skyblue pendant près de 15 ans.