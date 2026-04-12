Catastrophe pour Leko : un cadre du Club de Bruges absent jusqu'en fin de saison !

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Photo: © photonews
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Le Club de Bruges a fait le point sur les soucis physiques de Carlos Forbs et Kyriani Sabbe, sortis sur blessure contre Saint-Trond. La saison du dernier cité est déjà terminée.

Hier soir, la première mi-temps du Club de Bruges au Stayen a valu quelques cheveux blancs à Ivan Leko : outre l'ouverture du score de Saint-Trond, Kyriani Sabbe et Carlos Forbs ont dû quitter le terrain à la demi-heure après un choc très violent.

Le Club a publié ce soir un communiqué médical sur l'état de ses deux joueurs. Les nouvelles sont particulièrement préoccupantes pour Sabbe, qui souffre de la cheville.

Les craintes du Club de Bruges se confirment 

"Les examens ont révélé que Kyriani souffrait d'une grave entorse à la cheville. Il sera donc indisponible pendant 6 à 8 semaines et manquera le reste de la saison. Il débutera sa rééducation demain", peut-on lire.

Ivan Leko devra donc composer sans son titulaire à l'arrière droit jusqu'à la fin des Playoffs. Monté au jeu à sa place dans le Limbourg, Hugo Siquet devrait recevoir plus de temps de jeu dans les prochaines semaines, même si Joaquin Seys et Bjorn Meijer peuvent également changer de flanc.


Les nouvelles sont meilleures concernant Carlos Forbs : "Il subira des examens complémentaires demain, mais les premiers signes sont positifs : il semble qu’il sera de nouveau disponible la semaine prochaine", rassure le Club. Les Blauw en Zwart en auront en tout cas bien besoin pour le match crucial du côté du Parc Duden.

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