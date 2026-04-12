Analyse Heekeren déjà en sauveur, des Mauves à deux visages : les cotes d'Anderlecht contre Gand

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
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Heekeren déjà en sauveur, des Mauves à deux visages : les cotes d'Anderlecht contre Gand
Photo: © photonews

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Un Anderlecht à réaction a fini par surclasser La Gantoise en seconde période, mais à titre individuel, certaines performances étaient moyennes.

Heekeren (7,5)

Bienvenue en Jupiler Pro League : pour sa première, Heekeren a déjà été élu homme du match et a rassuré tout le monde avec plusieurs arrêts déterminants, sans réaliser de miracles non plus. Kikkenborg n'en a jamais fait autant.

Augustinsson (4)

Quel match compliqué, encore, de la part du Suédois qui s'est procuré une grosse occasion sur corner mais, en-dehors de ça, a été très à la peine défensivement comme offensivement. Il ne sait pas quoi faire du ballon.

Kana (6)

Un retour immédiatement rassurant même si en première période, il a aussi eu ses passages à vide liés à son manque de rythme. Bien plus propre que Lucas Hey.

Diarra (5)

Assez catastrophique en première période, il a encore laissé filer Skoras en début de seconde, avant de tourner le bouton et de gagner tous ses duels. 

Maamar (4,5) 

Une première mi-temps très mauvaise à l'image de toute l'équipe. Souvent dépassé par Araujo, il  a réussi quelques déboulés devant mais faisait le mauvais geste une fois arrivé en position intéressante. 

Lire aussi… La libération pour Adriano Bertaccini : "Pas facile de commencer sur le banc ou de sortir à la mi-temps"

Llansana (4)

C'était son anniversaire, et il l'avait peut-être un peu trop fêté la veille au vu de sa prestation. Beaucoup de passes ratées et de ballons perdus, peu d'interventions pertinentes.

Saliba (4,5)

Lui au moins se projetait par moments vers l'avant et avait un peu de fougue, mais était particulièrement maladroit. Presque aucun geste réussi à la construction, mais il ne s'est pas caché. 

De Cat (5,5)

Pas forcément du grand De Cat mais il était le seul à réussir ses dribbles et à amener quelque chose en première période. Sorti sur blessure, et cela semblait douloureux.

Verschaeren (6,5)

Une entrée réussie avec énormément de ballons touchés ; par moments peut-être même trop de touches de balle, mais il égalise d'une frappe très spontanée et avait le bon état d'esprit. 

Stroeykens (3)

Absolument invisible. Comment passer de son entrée si réussie à Bruges à une telle contre-performance ? 

Hazard (4,5)

Un match frustrant car Hazard est décisif : son coup-franc sur la latte amène le 1-1, et avant cela, un autre coup de pied arrêté très subtil aurait déjà pu mener à un but. Mais balle au pied, aujourd'hui, c'était très lent, et sans idées. 

Cvetkovic (4) 

Cette fois aligné à son poste, en pointe, il a été laissé seul sur son île par ses équipiers et a trop décroché pour toucher des ballons dont il ne faisait pas bon usage. 

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