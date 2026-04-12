Merci Felice Mazzù ? Genk ne réussit pas à profiter du faux pas du Standard

Genk n'est pas parvenu à se défaire de Louvain (0-0). Le Racing manque l'occasion de prendre le large en Europe Playoffs.

Entre deux matchs de Champions' Playoffs, Genk voulait profiter de la défaite du Standard contre Westerlo pour prendre quatre points d'avance sur les Rouches. Nicky Hayen a donc aligné son équipe type, tout comme Felice Mazzù pour son retour dans le Limbourg.

Après deux premières frayeurs à la relance pour les deux gardiens, Maxence Prévot s'est illustré une première fois en sortant une superbe parade sur une reprise en première intention de Daan Heymans. Le dernier rempart louvaniste s'est ensuite imposé sur une frappe de Konstantinos Karetsas, mais surtout en face-à-face avec Robin Mirisola pour rentrer au vestiaire avec le 0-0.

Le Racing ne trouve pas l'ouverture

Malgré les changements de Nicky Hayen au repos puis à l'heure de jeu, Genk n'a pas réussi à hausser le rythme pour prendre Louvain de vitesse. Tout au plus une occasion galvaudée par Bibout, ensuite signalé en position hors-jeu.

Le Racing s'en sort même bien puisque dans le dernier quart d'heure, Ewoud Pletinckx a eu la balle de 0-1 au bout du pied sur coup franc mais n'est pas parvenu à cadrer.

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Genk a tout de même poussé dans le moneytime, mais Nyakossi et Prévot ont tenu la baraque derrière, de quoi permettre à OHL de revenir avec un bon point. De son côté, le Racing ne prend que deux points d'avance sur le Standard...et est désormais devancé d'une unité par Westerlo.