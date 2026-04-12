Monté.. puis sorti : Diakhon a totalement raté son match à Saint-Trond

Cas rare à Bruges ce samedi : Mamadou Diakhon, monté en première période, est sorti à la mi-temps. Et ce n'était pas physique ou tactique.

Ivan Leko a fait monter Mamadou Diakhon après une demi-heure suite à la blessure de Carlos Forbs, mais le Franco-sénégalais est ensuite resté au vestiaire. Son entrée n'était en effet pas bonne du tout et Bruges vivait un match très compliqué.

"Ce n'est pas quelque chose qu'on aime faire. Je trouve ça très triste de devoir prendre une telle décision. Avec Mamadou à gauche, nous n'avions pas la fraîcheur ni la qualité qu'il apportait encore il y a quelques semaines. On ne veut pas 'casser' un joueur, mais c'était la bonne chose à faire", regrettait Ivan Leko après la rencontre.

En prenant cette décision, Leko a assumé ses responsabilités. "On fait tout en fonction de l'équipe, pas seulement les choses agréables. On voit et on sent ce qui est juste. Vous avez aussi vu l'impact de Hugo Vetlesen en seconde mi-temps, surtout au début. Si j'avais su à l'avance que Diakhon allait jouer comme ça, j'aurais directement fait entrer Vetlesen", pointe-t-il même avec lucidité.

Ivan Leko explique son choix

On joue comme on s'entraîne, analyse Leko. "Diakhon reste important. Je suis l'entraîneur qui a mis Tzolis, l'homme à 40 millions d'euros, sur le banc pour faire jouer Diakhon. Maintenant, c'est l'inverse. Diakhon était déçu de devoir retourner sur le banc, ça a été un choc. Il y a eu le ramadan, la trêve internationale. Je serai le premier à l'aider à souffrir à l'entraînement, pour qu'on le remette en condition de jouer des matches".

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Pour Hans Vanaken, il faudra parler à Diakhon après une telle déception. "Je pense qu'il s'est rendu compte lui-même qu'il n'était pas bien dans son match. D'un autre côté, ça reste dur. Tu vas dire deux mots au gamin, tu lui serres la main et tu lui fais comprendre qu'il doit oublier ça le plus vite possible. Il doit accepter ce moment difficile. Ensuite, c'est au travail pour la semaine prochaine. C'est la seule chose qu'on puisse lui dire".