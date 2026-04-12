Promu, Courtrai n'a pas de temps à perdre : "J'ai moi-même été joueur"

Promu sans jouer, Courtrai a célébré son retour dans l'élite, ce samedi. L'entraîneur Michiel Jonckheere savoure le moment, mais pense déjà à la suite.

Depuis vendredi, Courtrai est assuré de son retour en Jupiler Pro League. Les Kerels n'ont même pas eu à jouer, le Beerschot ayant concédé le partage dans les derniers instants sur la pelouse d'Eupen.

Courtrai terminera donc deuxième, derrière Beveren. Les Flandriens ont fêté cette belle saison ce samedi, après la défaite 2-1 face au leader.

"Ce match aurait dû se terminer par un partage", regrettait l'entraîneur Michiel Jonckheere au micro de Het Laatste Nieuws. "Le fait de ne pas avoir décroché la montée sur le terrain ne me dérange absolument pas. Notre objectif est atteint."

Profiter, puis se remettre au charbon pour Courtrai

Pour l'instant, Jonckheere souhaite profiter de la fin de saison, en espérant une victoire face au RWDM lors du dernier match. "Après ça, il faudra se remettre au travail immédiatement. En tant que promu, nous n'avons pas de temps à perdre."



"Après le dernier match, nous allons poursuivre l'entraînement pendant une semaine supplémentaire. J'ai moi-même été joueur, je ne peux pas en demander plus aux joueurs dans cette situation", a conclu Michiel Jonckheere.