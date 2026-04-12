"Terriblement faible" : un ex-coach d'Anderlecht redoute un nouveau scénario catastrophe

Le Sporting a complètement manqué son début dans les Champions' Play-offs. Après la défaite 4-2 face au Club, Johan Boskamp ne ménage pas du tout les Mauves et annonce même un nouveau scénario catastrophe.

Le week-end dernier, Anderlecht n'a pas réussi à battre le Club de Bruges. Les Blauw & Zwart se sont imposés 4-2, en faisant surtout forte impression avant la pause. Après le repos, cela a été un peu moins fluide.

"Anderlecht était terriblement faible", lance Johan Boskamp dans Het Belang van Limburg. "On aurait dit une bande de petits oiseaux morts. Pas de football, pas de duels, pas de caractère. Il n'y avait absolument rien dans cette équipe."

L'analyste néerlandais se montre particulièrement sévère envers les Mauves qui ont complètement manqué leur entame des Champions' Play-offs et occupent désormais la dernière place, avec deux points de moins que Malines.

Johan Boskamp redoute un scénario catastrophe pour un Anderlecht en difficulté

"En deuxième période, il y a soi-disant eu du mieux, mais c'était uniquement parce que le Club l'a permis", poursuit-il. "Si Anderlecht continue sur cette lancée, je crains que ce soit encore une saison sans football européen."

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Anderlecht aura l'occasion de relever la tête contre La Gantoise, au Lotto Park. Les Buffalos ont eux aussi quelque chose à se faire pardonner, après avoir laissé filer in extremis une victoire 1-0 le week-end dernier face à Malines.