"Avant, ce genre d'action n'était jamais sifflé" : un ancien arbitre réagit au penalty accordé à Bruges

Le Club de Bruges a, tout comme l'Union SG, pris 6 points sur 6 pour entamer les Champions' Play-offs. La phase finale a donc bien commencé pour les Brugeois. Face à Saint-Trond, ils ont toutefois dû aller au bout d'eux-mêmes et ont eu besoin d'un penalty pour faire la différence.

Le Club de Bruges a ramené trois points importants de son déplacement au Stayen. Mais tout n’était pas positif pour les Blauw en Zwart dans le Limbourg, puisqu'une collision entre Carlos Forbs et Kyriani Sabbe a mis un terme à la saison de ce dernier.

La victoire, elle, était bien au rendez-vous, notamment grâce à un penalty tardif transformé par Chrístos Tzólis, encore lui. Cette phase a toutefois fait débat, certains estimant qu’il s’agissait d’un penalty très léger.

L'ancien arbitre Serge Gumienny s’est montré très clair dans son analyse : "Avant, ce genre d’action n’était jamais sifflé, mais avec les nouvelles règles sur les mains, on voit ce type de penaltys plus souvent."

Une bonne décision ?

"C’est encore une phase de penalty frustrante, mais cette fois, on ne peut rien reprocher à l’arbitre", a estimé Gumienny dans son analyse pour le Belang van Limburg. Il pointe cependant immédiatement un problème plus large pour les défenseurs.



"Ce n’est pas une question d’interprétation, mais bien un problème de règlement. Si l’on veut supprimer ce genre de penaltys légers, il faut revenir aux anciennes règles sur les mains. Alors je me demande comment les joueurs sont censés disputer un duel aérien dans leur propre rectangle. Avec les bras tendus le long du corps comme des pingouins ?"