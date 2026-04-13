"Pour moi, dans notre génération, il y avait Ronaldo, Messi, Neymar, et Eden Hazard arrivait derrière"

Eden Hazard était l'invité du Canal Football Club dimanche soir. Présent sur le plateau, Samir Nasri en a profité pour faire les éloges du jeune retraité.

Samir Nasri et Eden Hazard ont déjà pu s'affronter à de nombreuses reprises sur les terrains de Premier League. Le Français portait le maillot de Manchester City et le Belge celui de Chelsea.

Seulement trois joueurs au-dessus d'Eden Hazard

Selon Samir Nasri, seuls trois joueurs étaient au-dessus d'Eden Hazard quand il était à son meilleur niveau : "Pour moi, dans notre génération, il y avait Cristiano (Ronaldo), Messi, Neymar et il arrivait derrière."

Une citation forte, qui montre à quel point Eden Hazard a impressionné le consultant. Ce n'est pas le premier joueur à faire ce genre de déclarations. Une chose est claire : l'ancien Diable Rouge a marqué une génération.

Être placé aux côtés de tels noms est évidemment une énorme reconnaissance pour l'ancien footbaleur. Sa fin de carrière fut malheureusement bien plus difficile. Mais l'histoire retiendra le joueur qu'il était quand il évoluait sous le maillot de Chelsea ou même de Lille.

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Le Belge a récemment été intégré au Hall of Fame de la Premier League, cela n'est évidemment pas un hasard. En octobre 2023, il a annoncé mettre un terme à sa carrière après de nombreuses années à s'être dévoué pour le football et avoir fait rêver des millions de personnes.