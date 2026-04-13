"Pour moi, dans notre génération, il y avait Ronaldo, Messi, Neymar, et Eden Hazard arrivait derrière"

"Pour moi, dans notre génération, il y avait Ronaldo, Messi, Neymar, et Eden Hazard arrivait derrière"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Eden Hazard était l'invité du Canal Football Club dimanche soir. Présent sur le plateau, Samir Nasri en a profité pour faire les éloges du jeune retraité.

Samir Nasri et Eden Hazard ont déjà pu s'affronter à de nombreuses reprises sur les terrains de Premier League. Le Français portait le maillot de Manchester City et le Belge celui de Chelsea. 

Seulement trois joueurs au-dessus d'Eden Hazard

Selon Samir Nasri, seuls trois joueurs étaient au-dessus d'Eden Hazard quand il était à son meilleur niveau : "Pour moi, dans notre génération, il y avait Cristiano (Ronaldo), Messi, Neymar et il arrivait derrière."

Une citation forte, qui montre à quel point Eden Hazard a impressionné le consultant. Ce n'est pas le premier joueur à faire ce genre de déclarations. Une chose est claire : l'ancien Diable Rouge a marqué une génération.

Être placé aux côtés de tels noms est évidemment une énorme reconnaissance pour l'ancien footbaleur. Sa fin de carrière fut malheureusement bien plus difficile. Mais l'histoire retiendra le joueur qu'il était quand il évoluait sous le maillot de Chelsea ou même de Lille.

Lire aussi… Rayan Cherki comparé à Kevin De Bruyne ? Eden Hazard ne valide pas : "Il n'y aura pas un autre KDB"
Le Belge a récemment été intégré au Hall of Fame de la Premier League, cela n'est évidemment pas un hasard. En octobre 2023, il a annoncé mettre un terme à sa carrière après de nombreuses années à s'être dévoué pour le football et avoir fait rêver des millions de personnes.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Eden Hazard

Plus de news

"Nous avons manqué de métier" : Fred Vanderbiest tente d'expliquer la défaite de Malines face à l'Union SG

"Nous avons manqué de métier" : Fred Vanderbiest tente d'expliquer la défaite de Malines face à l'Union SG

17:00
Rayan Cherki comparé à Kevin De Bruyne ? Eden Hazard ne valide pas : "Il n'y aura pas un autre KDB"

Rayan Cherki comparé à Kevin De Bruyne ? Eden Hazard ne valide pas : "Il n'y aura pas un autre KDB"

16:00
Romelu Lukaku prend une décision qui ne plaira certainement pas à Naples

Romelu Lukaku prend une décision qui ne plaira certainement pas à Naples

16:30
1
🎥 "Moi aussi je t'aime" : quand Amadou Onana répond à un supporter qui l'a insulté et fait rire le public

🎥 "Moi aussi je t'aime" : quand Amadou Onana répond à un supporter qui l'a insulté et fait rire le public

15:40
Coup dur pour Anderlecht : le club confirme la durée d'absence de Nathan De Cat

Coup dur pour Anderlecht : le club confirme la durée d'absence de Nathan De Cat

15:20
Tout est déjà presque joué en Pro League : où est passé le fameux suspense des Play-Offs ? Analyse

Tout est déjà presque joué en Pro League : où est passé le fameux suspense des Play-Offs ?

15:00
Nathan De Cat sera absent plusieurs semaines : sa participation à la finale de la Coupe de Belgique en danger

Nathan De Cat sera absent plusieurs semaines : sa participation à la finale de la Coupe de Belgique en danger

14:40
La Juventus obligée de recruter définitivement Loïs Openda pour une somme énorme : voici pourquoi

La Juventus obligée de recruter définitivement Loïs Openda pour une somme énorme : voici pourquoi

14:00
Le facteur X du Standard est en panne : comment Vincent Euvrard peut-il réveiller Rafiki Saïd ? Interview

Le facteur X du Standard est en panne : comment Vincent Euvrard peut-il réveiller Rafiki Saïd ?

13:30
🎥 Somptueux ! Jean Butez délivre son premier assist de la saison sur un long dégagement

🎥 Somptueux ! Jean Butez délivre son premier assist de la saison sur un long dégagement

13:00
Qui pour entraîner le KV Courtrai en D1A la saison prochaine ? Michiel Jonckheere restera-t-il ?

Qui pour entraîner le KV Courtrai en D1A la saison prochaine ? Michiel Jonckheere restera-t-il ?

12:30
"Il faut être réaliste et se dire que c'est fini" : Eden Hazard s'exprime sur le déclin de Mohamed Salah

"Il faut être réaliste et se dire que c'est fini" : Eden Hazard s'exprime sur le déclin de Mohamed Salah

08:00
2
L'AC Milan de Koni De Winter et Alexis Saelemaekers subit une lourde défaite : le titre s'éloigne...

L'AC Milan de Koni De Winter et Alexis Saelemaekers subit une lourde défaite : le titre s'éloigne...

12:00
Charleroi bien représenté, un peu d'Anderlecht et d'Union : voici notre équipe de la semaine Analyse

Charleroi bien représenté, un peu d'Anderlecht et d'Union : voici notre équipe de la semaine

11:40
2
"Avant, ce genre d'action n'était jamais sifflé" : un ancien arbitre réagit au penalty accordé à Bruges

"Avant, ce genre d'action n'était jamais sifflé" : un ancien arbitre réagit au penalty accordé à Bruges

11:20
Anderlecht se creuse la tête : "On en parle dans le vestiaire, on sait que c'est anormal"

Anderlecht se creuse la tête : "On en parle dans le vestiaire, on sait que c'est anormal"

10:40
1
"J'attends quand même plus que seulement ça" : un ancien Diable Rouge en attend plus de l'Union SG

"J'attends quand même plus que seulement ça" : un ancien Diable Rouge en attend plus de l'Union SG

11:00
"C'est quelque chose sur lequel je dois travailler" : Jérémy Doku heureux de retrouver le chemin des filets

"C'est quelque chose sur lequel je dois travailler" : Jérémy Doku heureux de retrouver le chemin des filets

10:20
"Tout est possible dans le football" : Gaëtan Englebert ravi de la qualification pour les Promotion Play-offs

"Tout est possible dans le football" : Gaëtan Englebert ravi de la qualification pour les Promotion Play-offs

10:00
"Ça veut tout dire" : Philippe Albert critique Anderlecht malgré la victoire contre La Gantoise

"Ça veut tout dire" : Philippe Albert critique Anderlecht malgré la victoire contre La Gantoise

09:30
3
"C'est peut-être la clé" : Vincent Kompany sur l'importance de l'atmosphère de groupe

"C'est peut-être la clé" : Vincent Kompany sur l'importance de l'atmosphère de groupe

09:00
Et un record de plus : Vincent Kompany montre une nouvelle fois qu'il accorde sa confiance aux jeunes

Et un record de plus : Vincent Kompany montre une nouvelle fois qu'il accorde sa confiance aux jeunes

08:30
Quand auront lieu les Promotion Play-offs ? Voici le calendrier complet

Quand auront lieu les Promotion Play-offs ? Voici le calendrier complet

07:40
"C'est un aboutissement pour moi" : première clean sheet en championnat pour Alexis André Jr.

"C'est un aboutissement pour moi" : première clean sheet en championnat pour Alexis André Jr.

07:20
Un choix fort de Felice Mazzù à Louvain : "J'ai parlé avec les joueurs concernés"

Un choix fort de Felice Mazzù à Louvain : "J'ai parlé avec les joueurs concernés"

07:00
Le bourreau de la RAAL n'avait plus marqué depuis septembre : "C'est là-dedans que je me suis réfugié"

Le bourreau de la RAAL n'avait plus marqué depuis septembre : "C'est là-dedans que je me suis réfugié"

06:30
"La première mi-temps n'était pas si mauvaise" : Taravel surprend après la victoire contre Gand

"La première mi-temps n'était pas si mauvaise" : Taravel surprend après la victoire contre Gand

22:40
1
🎥 Même les joueurs ont été surpris : quand Malines fête Wout van Aert sur écran géant

🎥 Même les joueurs ont été surpris : quand Malines fête Wout van Aert sur écran géant

23:00
Heekeren déjà en sauveur, des Mauves à deux visages : les cotes d'Anderlecht contre Gand Analyse

Heekeren déjà en sauveur, des Mauves à deux visages : les cotes d'Anderlecht contre Gand

22:00
3
La libération pour Adriano Bertaccini : "Pas facile de commencer sur le banc ou de sortir à la mi-temps"

La libération pour Adriano Bertaccini : "Pas facile de commencer sur le banc ou de sortir à la mi-temps"

22:20
2
Catastrophe pour Leko : un cadre du Club de Bruges absent jusqu'en fin de saison !

Catastrophe pour Leko : un cadre du Club de Bruges absent jusqu'en fin de saison !

22:10
"C'est irrespectueux" : la déclaration de Domenico Tedesco qui passe très mal en Turquie

"C'est irrespectueux" : la déclaration de Domenico Tedesco qui passe très mal en Turquie

21:40
La RAAL a eu très chaud : Dender galvaude son avantage, Zulte Waregem et le Cercle sauvés !

La RAAL a eu très chaud : Dender galvaude son avantage, Zulte Waregem et le Cercle sauvés !

21:20
Vincent Kompany et le Bayern battent un record de 1972 : "Les gars peuvent être fiers"

Vincent Kompany et le Bayern battent un record de 1972 : "Les gars peuvent être fiers"

21:00
Anderlecht renverse La Gantoise après avoir encore manqué son entame de match !

Anderlecht renverse La Gantoise après avoir encore manqué son entame de match !

20:30
🎥 L'appel du VAR qui a mis Anderlecht dans les problèmes : y avait-il penalty d'Ali Maamar ?

🎥 L'appel du VAR qui a mis Anderlecht dans les problèmes : y avait-il penalty d'Ali Maamar ?

20:40
5

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 2
STVV STVV 1-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 La Gantoise La Gantoise

Play-offs 2

 Journée 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Louvain OH Louvain

Play-offs 3

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved