"Tout est possible dans le football" : Gaëtan Englebert ravi de la qualification pour les Promotion Play-offs

Gaëtan Englebert était évidemment ravi suite à la qualification du RFC Liège pour les Promotion Play-offs. L'entraîneur des Sang et Marine évoque une "grande satisfaction".

Le RFC Liège s'est imposé sur le score de 0-2 face au Jong Gent dimanche. C'est grâce à ce succès que les Liégeois ont validé leur billet pour le tour final.

Gaëtan Englebert est satisfait de la prestation de ses hommes : "Il fallait mettre en place la meilleure équipe possible, et nous avons livré l’un de nos meilleurs matchs de la saison. Nous sommes très satisfaits des trois points pris, mais surtout de la qualification pour les playoffs."

Une grande satisfaction

Une récompense du travail accompli : "Participer au tour final est une grande satisfaction et une belle récompense au vu des efforts fournis depuis ces dernières années." Le RFC Liège avait retrouvé le monde professionnel après 29 ans d'absence en 2023.

"À nous de terminer la saison classique en beauté lors de la réception d’Eupen vendredi prochain et ainsi se préparer au mieux pour la suite. Tout est possible dans le football et pour nous. On doit juste y croire," conclut le coach au micro de Sudinfo.



Les demi-finales des Promotion Play-offs se disputeront à la fin du mois d’avril. Les matchs aller auront lieu le jeudi 23, avant les rencontres retour programmées le dimanche 26.