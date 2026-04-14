Le coach de l'Ajax mécontent de Dolberg ? "Il en est tout simplement très insatisfait"

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Photo: © photonews

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Revenu à l'Ajax Amsterdam par la grande porte l'été passé, Kasper Dolberg vit une saison très compliquée. Le coach ajacide, l'ancien d'OHL Oscar Garcia, n'en serait pas satisfait.

La semaine passée, nous vous relayions des informations provenant de la presse néerlandaise selon lesquelles Kasper Dolberg pourrait d'ores et déjà quitter l'Ajax Amsterdam l'été prochain. Avec 3 buts et 3 passes décisives en 19 matchs d'Eredivisie, le Danois ne satisfait pas le club, qui a dépensé 10 millions d'euros pour ses services.

Depuis le 1er mars, Dolberg doit même se contenter de montées au jeu, parfois brèves, ne convaincant pas son coach Oscar Garcia de lui offrir sa chance. Contre l'Heracles Almelo, l'ex-Mauve est même resté sur le banc tout le match.

Oscar Garcia n'est pas fan de Kasper Dolberg 

"Il est bien moins performant défensivement que Weghorst. Quand l'Ajax a pris un carton rouge, Garcia a donc préféré laisser ce dernier", explique Mike Verweij, suiveur du club pour le Telegraaf.

L'ancien entraîneur d'OHL ne serait donc visiblement pas fan de Kasper Dolberg du tout. "Il l'observe toutes les semaines à l'entraînement et fonde son jugement là-dessus. Il n'est tout simplement pas du tout satisfait de ce joueur", estime Verweij. 


"Dans ce cas-là, il est du droit de l'entraîneur de laisser un joueur sur le banc", conclut l'analyste. On pourrait donc bien se diriger vers un départ de Dolberg cet été. Reste à voir si le RSC Anderlecht tentera de faire revenir le Danois... 

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