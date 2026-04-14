L'autre arme secrète de l'Union est un ancien du RFC Liège : "Il travaille dur et étudie bien son sujet"

L'Union Saint-Gilloise a encore fait la différence sur corner contre Malines. Et c'est une nouvelle variante qui a surpris la défense du KV.

En octobre dernier, l'Union se retrouvait bien démunie au départ de Sébastien Pocognoli à Monaco. Car outre Poco, l'ASM avait également pris soin de lui permettre d'emmener Kevin Mirallas et Arthur Kopyt dans ses valises.

L'assistant polonais n'était pas celui qui revenait le plus souvent de la scène mais était diablement important par sa prépapration méticuleuse des phases arrêtées, l'un des points forts de l'équipe. Et pourtant, malgré son départ, l'Union continue de faire peur à toutes les équipes du royaume à chaque corner ou coup franc sifflé.

Dimanche, c'est du pied que Ross Sykes a fait mouche, avec une course vers l'entrée de la surface qui a surpris toute la défense de Malines, et même Mateo Biondic, à qui le ballon était initialement initié. Une inventivité qui fait plus que jamais la force des Unionistes.

L'Union continue à se réinventer

"Tu dois continuellement essayer de te renouveler. On marque deux fois sur phase arrêtée contre Saint-Trond lors de la dernière journée de phase classique, il se sont adaptés pour nous rejouer lors de la première journée de Playoffs, il fallait trouver de nouvelles manières d'être dangereux, tout comme on le fait pour d'autres phases de jeu", explique David Hubert en conférence de presse.

"Tout le crédit en revient aussi à Wouter Hias, qui travaille très dur et étudie bien son sujet. Comme je le disais avec les joueurs que j'aligne en attaque ou au milieu, il faut sans cesse trouver de nouvelles manières de faire mal", poursuit-il.





L'occasion de mettre en lumière le travail du staff de David Hubert, et notamment de Wouter Hias, arrivé au Parc Duden une bonne semaine après le nouveau T1. Il avait commencé la saison comme entraîneur adjoint dans le staff du Club NXT et auapravant coaché Tirlemont.

Wouter Hias rejoint le staff technique de l’Union en tant que T3. Welkom, Wouter! 💛💙 pic.twitter.com/LG7mPIKQsa — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) October 24, 2025

Hias est relativement jeune (35 ans), cela s'explique par le fait qu'il a mis un terme à sa carrière de joueur à 30 ans. Ancien arrière droit de Tirlemont et Dender, il a raccroché les crampons après une dernière saison au RFC Liège.

Sa volonté n'était pas d'arrêter si jeune, mais son tendon d'Achille en a décidé autrement : "Je suis surtout triste de partir d'une telle manière. Quand je jouais contre Liège en tant qu'adversaire, je me disais toujours que c'était un club de rêve. Ça s'est confirmé. Il y a une atmosphère particulière à Rocourt", expliquait-il à l'époque, avec déjà, comme David Hubert, l'intention de se tourner vers le coaching.

"C’était important de faire rentrer une personne externe dans l’organisation. Il a été screené. Il est jeune, ambitieux, a faim et a envie de grandir. C’est le profil que recherchait l’Union", l'a accueilli Hubert à son arrivée à Saint-Gilles.

David Hubert et Wouter Hias étaient encore joueurs lorsque l'Union disputait sa première saison en 48 ans en D1A. Chaleureusement accueillis par Bart Meert, ils sont aujourd'hui les nouveaux héritiers de la success story unioniste.