Huit buts sur les dix derniers matchs : cet ancien attaquant de Warnant explose en Challenger Pro League

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Auteur de son dixième but de la saison le week-end dernier contre Seraing, Roméo Vancy Mabanza explose sous les couleurs de Lokeren. L'attaquant burundais est l'un des joueurs les plus prolifiques du second tour de Challenger Pro League.

À la fin du mois de janvier, Roméo Vancy Mabanza a croisé Radja Nainggolan en quittant le Patro Eisden, avec lequel il avait découvert le monde professionnel belge, pour rejoindre Lokeren.

Auteur de deux buts en fin de saison dernière pendant ses débuts en Challenger Pro League, l'ancien joueur de Warnant, de Tirlemont et de Schifflange (Luxembourg) en a inscrit deux nouveaux en ce début de saison sous les ordres de Stijn Stijnen, avant de véritablement exploser au Daknam.

En dix rencontres de championnat et 874 minutes de temps de jeu, l'avant-centre burundais de 25 ans a inscrit huit buts pour Lokeren, ce qui en fait l'un des joueurs les plus prolifiques de la Challenger Pro League sur la seconde partie de saison.

Dix buts, dont huit en dix matchs pour Roméo Vancy Mabanza

Roméo Vancy Mabanza a donc inscrit son dixième but de la saison, le week-end dernier contre le RFC Seraing. Inutile donc de souligner à quel point le natif de Brazzaville a été important pour Lokeren, qui ne compte finalement que six points d'avance sur Seraing, sept sur les Francs Borains et huit sur le RWDM, et qui aurait pu se retrouver dans des difficultés sans un attaquant capable de faire des différences.


Arrivé il y a trois mois, Roméo Vancy Mabanza est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 à Lokeren, avec une année supplémentaire en option. Mais s'il continue à performer à ce point, Mabanza ne devrait pas attendre tout ce temps avant de franchir un nouveau palier dans sa carrière.

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