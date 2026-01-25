Il croise Radja Nainggolan : transfert entre deux candidats au tour final en Challenger Pro League

Radja Nainggolan a quitté le Sporting Lokeren pour rejoindre le Patro Eisden durant ce mercato hivernal. Roméo Vancy Mabanza effectue le chemin inverse et s'engage quant à lui au Daknam.

C'est probablement le transfert sensation de ce mercato hivernal en Challenger Pro League : Radja Nainggolan a quitté le Sporting Lokeren pour une indemnité dérisoire afin de rejoindre le Patro Eisden.

Il ne s'agit pas du seul mouvement entre les deux clubs, actuellement cinquième et huitième de D1B, et tous deux en lice pour une place au tour final.

Roméo Vancy Mabanza quitte le Patro Eisden pour Lokeren

En effet, le Sporting Lokeren a annoncé l'arrivée de l'attaquant burundais Roméo Vancy Mabanza en provenance du Patro Eisden.

Utilisé comme titulaire en début de saison, période durant laquelle il avait inscrit deux buts, le joueur de 25 ans avait perdu sa place dans le onze de base ces dernières semaines.

À Lokeren, il a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2027, assorti d'une année supplémentaire en option. Pas encore repris sur la feuille de match pour la réception du Beerschot ce week-end, il devrait faire ses grands débuts à Eupen, mardi.



