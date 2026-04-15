Le transfert record se rapproche pour le Club de Bruges : "Il peut être important dans tous les championnats"

Le Club de Bruges est conscient que le mercato estival pourrait être particulièrement animé. Joel Ordoñez, Kyriani Sabbe, Raphaël Onyedika, Joaquin Seys, Aleksandar Stanković, Nicolo Tresoldi, Christos Tzolis, Romeo Vermant ou encore Carlos Forbs sont fortement courtisés.

Les départs pourraient être nombreux au Club de Bruges, mais un joueur en particulier semble en mesure de devenir le transfert sortant record du club de la Venise du Nord : Christos Tzolis.

À la hauteur dans les matchs à moindre enjeu et capable de se sublimer lors des grandes soirées, l'ailier grec impressionne de semaine en semaine et est déjà aux portes du Top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire des Play-Offs 1 en Belgique... en à peine deux saisons.

Les clubs intéressés par son profil ne manquent pas : Atlético de Madrid, Crystal Palace, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Naples, Roma, Sporting CP, AS Roma, Galatasaray, Bayern Munich… Il y en a pour tous les goûts, dans tous les championnats.

Quarante millions d'euros pour Christos Tzolis ?

La liste des prétendants est interminable, et le prix de son départ sera à la hauteur, puisque le Club de Bruges va logiquement faire monter les enchères. Quarante millions d'euros, cela semble presque être devenu un minimum pour le joueur de 24 ans.



Ancien entraîneur de Dender, Hayk Milkon a travaillé à ses côtés la saison dernière en tant qu'entraîneur adjoint des Blauw & Zwart. "Si vous êtes aussi importants pour le meilleur club belge des dernières années, vous êtes prêts à franchir un cap. Il peut être important pour la plupart des équipes, dans n'importe quel championnat", a-t-il confié à Het Nieuwsblad. Reste à voir qui sera le plus offrant.