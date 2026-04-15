Romelu Lukaku doit-il aller à la Coupe du Monde quoi qu'il arrive ? Un ancien sélectionneur se mouille

Scott Crabbé, journaliste de football
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Romelu Lukaku doit-il aller à la Coupe du Monde quoi qu'il arrive ? Un ancien sélectionneur se mouille
Photo: © photonews

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Romelu Lukaku est dans une situation explosive à Naples. Et cela aura évidemment des conséquences en équipe nationale.

Romelu Lukaku semble de plus en plus sous pression à Naples. Pour l'avoir eu sous ses ordres chez les Diables Rouges, Georges Leekens connaît bien le garçon. Pour lui, la situation finira bien par s'arranger.

"Je ne m'attends pas à ce que Naples n'aligne plus Lukaku. Je ne pense pas que les choses iront aussi loin ; cette affaire va finir par se calmer d'elle-même. Il recevra encore sa chance dans les semaines à venir" avance-t-il dans La Dernière Heure.

Reste que s'il ne joue plus, Lukaku arriverait à la Coupe du Monde sur une saison à...64 minutes de temps de jeu, sans la moindre titularisation. En 2022, Big Rom sortait d'une course contre la montre pour se remettre d'une blessure, il était arrivé au Qatar sans repère, cela s'était particulièrement remarqué lors de ce fameux match contre la Croatie.

Georges Leekens veut voir Lukaku à la Coupe du Monde

Cela doit-il faire réfléchir Rudi Garcia ? "Il doit toujours faire partie du voyage : c'est une légende et un monument. D'accord, il manque de rythme. Mais il est précieux pour la cohésion du groupe. Il a beaucoup d'expérience et connaît la Coupe du Monde. Après, si d'autres sont plus affûtés, il ne doit peut-être pas commencer chaque match. Mais c'est une arme que l'on peut utiliser, même s'il n'est pas à 100%", explique Leekens

Lire aussi… Et maintenant, on fait quoi ? Romelu Lukaku met les Diables dans de beaux draps
"C'est notre meilleur buteur de tous les temps. Il y a des entraîneurs qui restent fidèles à leurs principes et qui disent : 'Celui qui ne joue pas ne fera pas partie de mon groupe'.  Mais parfois, il faut fermer les yeux là-dessus et regarder ce qui est mieux pour le groupe et pour le football belge. Bien sûr qu'il apporte une plus-value. Les deux amicaux du mois de juin devront révéler son véritable état de forme", conclut-il. Une position qui se défend d'autant plus qu'à part Lucas Stassin, les attaquants belges empliant les buts cette saison ne sont guère nombreux.

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