Saint-Trond cherche sa première victoire en Play-Offs, mais sera sûrement privé d'un élément important à Gand

Après deux premières défaites en Champions Play-Offs, Saint-Trond espère relever la tête contre La Gantoise. Une rencontre pour laquelle Arbnor Muja, un élément offensif capital, est suspendu.

Au coude à coude avec l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges au terme de la phase classique, Saint-Trond a déjà craqué en ce début de Champions Play-Offs avec deux défaites lors des deux premières journées.

Relégués à neuf longueurs de la deuxième place et à dix de la première après avoir subi la loi de leurs deux concurrents directs, les Trudonnaires espèrent relever la tête, ce dimanche à La Gantoise.

N'ayant plus que quatre points d'avance sur le Sporting d'Anderlecht et cinq sur La Gantoise et Malines, les hommes de Wouter Vrancken ont besoin de reprendre un peu d'air pour sécuriser leur troisième place.

Arbnor Muja incertain pour le déplacement de Saint-Trond à La Gantoise

Ils pourraient néanmoins être privés d'un pion important face aux Buffalos. Selon les informations de nos confrères du Belang van Limburg, Arbnor Muja est en effet très incertain après sa sortie prématurée de la semaine dernière face à Bruges.



L'ailier albanais n'est pas encore entièrement forfait pour cette rencontre, mais ses chances de débuter sur le côté droit sont maigres. Un coup dur pour Wouter Vrancken, qui aurait bien eu besoin de toutes ses forces vives pour prendre les trois points.