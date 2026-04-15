Une légende brésilienne confie : "Le gardien le plus redoutable que j'aie affronté ? Michel Preud'homme"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste de football
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Une légende brésilienne confie : "Le gardien le plus redoutable que j'aie affronté ? Michel Preud'homme"
Photo: © photonews

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Dans le podcast "Bajo Los Palos", la légende du football brésilien Romario a été interrogée par Iker Casillas sur le gardien le plus redoutable qu'il ait eu à affronter. Sa réponse a surpris.

Depuis peu, l'ancien gardien du Real Madrid Iker Casillas a lancé son nouveau podcast, Bajo Los Palos, dans lequel il invite de nombreuses stars du football, la plupart étant passées par le championnat espagnol.

Cette semaine, l'ancien dernier rempart de la Roja recevait Romario, l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football et l'actuel président de l'América-RJ, au Brésil.

Il l'a notamment interrogé sur le gardien le plus fort qu'il ait été donné d'affronter dans sa carrière. Sa réponse a surpris, puisqu'il ne s'agissait ni d'un Espagnol, d'un Italien ou d'un Français... mais bien d'un Belge.

Quand le Brésilien Romario rend hommage à Michel Preud'homme

"Le meilleur gardien que j'aie jamais affronté ? Un Belge. Il s'appelle Preud'homme, Michel Preud'homme", a déclaré Romario, devant le regard approbateur de Casillas.

Il faut dire que Michel Preud'homme avait été élu meilleur gardien du tournoi en 1994, lorsque Romario remportait la Coupe du monde avec le Brésil. L'ancien attaquant, aujourd'hui âgé de 60 ans, n'a jamais réussi à marquer contre "MPH", en trois matchs.

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