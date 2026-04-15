Yari Verschaeren, enfant de Neerpede, partira libre après avoir refusé un transfert à 5 millions d'euros

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste de football
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Yari Verschaeren, enfant de Neerpede, partira libre après avoir refusé un transfert à 5 millions d'euros
Photo: © photonews
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En fin de contrat, Yari Verschaeren devrait retrouver une place de titulaire à Anderlecht pendant la blessure de Nathan De Cat. Le médian offensif de 24 ans et enfant de Neerpede partira ensuite gratuitement, malgré une offre de cinq millions d'euros l'été dernier.

Yari Verschaeren est dans une situation peu commune au Sporting d'Anderlecht. En fin de contrat au terme de la saison, le médian offensif a clairement perdu sa place au profit de Nathan De Cat, qui vient de se blesser et qui manquera plusieurs semaines de compétition.

Comme nous vous en parlions cette semaine, le staff devra donc devoir trancher un dilemme, entre aligner un joueur qui semble être le remplaçant idéal de Nathan De Cat, ou un autre qui sera encore là la saison prochaine dans le but de la préparer.

Car Verschaeren, qui a déjà refusé plusieurs offres de prolongation, ne restera pas à Anderlecht. Et ça, la direction bruxelloise l'avait bien compris depuis quelque temps, mais elle n'a pas réussi à le vendre pour récupérer une indemnité.

Anderlecht avait une offre de 5 millions pour Verschaeren l'été dernier

Ce n'était pourtant pas faute d'avoir une offre, puisque nos confrères de Sudinfo révèlent que Trabzonspor était prêt à offrir cinq millions d'euros l'été dernier pour s'offrir les services de l'ancien Diable Rouge (7 sélections), ayant disputé 254 matchs officiels sous les couleurs d'Anderlecht.


Yari Verschaeren n'était pas convaincu à l'idée de rejoindre la Turquie et a donc décidé de refuser l'offre. Une belle opportunité manquée pour Anderlecht, tandis que le joueur de 24 ans pourrait sortir par la grande porte en offrant la Coupe de Belgique au RSCA.

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